unitat popular

Neix el Nucli de Suport a la CUP de Montgat

La CUP s’expandeix al Maresme i constitueix el Nucli de Suport a la CUP de Montgat, format per persones de la vila amb la intenció de portar a la pràctica la política independentista i d’esquerres de la formació assembleària. Amb la creació d’aquest nucli pretenen donar resposta a les diferent reivindicacions socials del poble i teixir la Unitat Popular com a via cap a la República Catalana independent.

L’acte de presentació serà aquest dissabte 4 de març a les 11 del matí a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant Lo Blanc de Montgat. Els membres de la Nucli de Suport presentaran les seves intencions a curt termini. A més, es comptarà amb la presència del diputat de la CUP Albert Botran i del tinent d’alcalde de Badalona Jose Téllez, de Guanyem Badalona en Comú, que repassaran la història i els principis de la CUP i explicaran perquè és necessari construir la República Catalana també des de la política local.