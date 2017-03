CUP GIRONA

Moció pels drets als animals al Ple de Girona presentada conjuntament per la CUP i el PACMA

La CUP-Crida per Girona i el PACMA han registrat una moció conjunta pels drets dels animals, que es debatrà dilluns al Ple municipal. La iniciativa ha estat presentada aquest matí en una roda de premsa per part del regidor cupaire Lluc Salellas i la coordinadora del PACMA a Girona Pilar Ferràndiz.

Entre els acords que proposa la moció destaquen l’actualització de l’ordenança municipal de control i tinença d’animals; impulsar un programa per a l’esterilització de gossos i gats per evitar els abandonaments; declarar Girona com a ciutat lliure de circs amb animals; i dotar la figura d’agents mediambientals d’eines i recursos per fer complir l’ordenança.

Altres mesures proposades són la realització d’una campanya municipal per denunciar l’abandonament de gossos; que abans de final d’any la ciutat disposi de dos ‘pipicans’ més; treballar per evitar l’adquisició d’animals exòtics a la ciutat; i fer una campanya de sancions a propietaris que no recullin els excrements dels seus animals.

Els promotors del text han destacat que la moció és una oportunitat perquè l’Ajuntament de Girona esdevingui pioner en el reconeixement dels drets dels animals, i han destacat el paper que pot jugar el consistori gironí per a la socialització i la conscienciació ciutadana al voltant de la importància de garantir la dignitat animal.