gènere

Les dones de la Vaga de Totes tallen el trànsit a la ciutat de Barcelona, al Maresme i al Vallès

Tall de la carretera per reivindicar al lluita feminista

Aquest matí sota les dones de la Vaga de Totes han sortit al carrer per donar seguint la convocatòria de l'Aturada Internacional de Dones. Així, han donat el tret de sortida a la jornada del 8 de març d’una manera combativa, fent diferents talls de trànsit a la ciutat de Barcelona, al Maresme i al Vallès.

Tot just aclaria el dia quan els diferents grups s’han concentrat a la Diagonal (Palau Reial), el Paral·lel, la Gran Via (Magòria), la Travessera de dalt a Gràcia, la Meridiana, la N-II al Masnou i a Sant Joan (Sant Cugat del Vallès). Entre les 7h30 i les 8h del matí dones, trans i lesbianes han aturat aquestes vies d’accés per cridar l’atenció sobre la violència i precarització que pateixen.

Aquestes accions han estat les primeres d’un dia de la dona que aquest any s’inscriu dins un cicle de mobilitzacions internacionals que pretenen visibilitzar la força i la potencia de les dones quan actuen juntes: la possibilitat d’aturar un món que sense elles no funcionaria.

Les dones són les principals encarregades de la reproducció social: la reproducció de la força de treball, la cura de les persones, el manteniment de les llars i centenars de feines feminitzades més precàries i amb sous inferiors a la mitjana (servei domèstic i de cura, sanitat, educació, administració, hostaleria, neteja…). La precarització femenina és la base sobre la qual es mantenen els privilegis d’uns pocs (polítics, banquers, màfia, grans empresaris…) i sobre la qual es sosté tot el sistema capitalista.

La violència sobre els cosos i les vides de les dones és insostenible, els feminicidis es repeteixen cada setmana sense que ni governs ni mitjans de comunicació els tractin amb la importància que mereixen. Amb aquesta jornada de lluita els col·lectius feministes volen unir forces a nivell internacional per plantar cara a una violència que és estructural i posar el focus sobre el silenci que cobreix les demandes de les lluites feministes, per impulsar juntes el canvi que aturi la roda del capitalisme hetero-patriarcal i depredador.