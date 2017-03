Clavegueres de l'estat

Mireia Boya: “La guerra bruta fa molts anys que existeix. L’Operació Catalunya ve de lluny”

Dimecres passat, el Parlmanet va aprovar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir responsabilitats en l'operació Catalunya, orquestrada per l'Estat per treure draps bruts a l'independentisme. Ara bé, el debat entre els grups parlamentaris no només ha vingut marcat per això, sinó que l'oposició també ha posat sobre la taula el cas Palau.

A la comissió d'investigació, la primera que es crea en aquesta legislatura, hi han donat suport els diputats de Junts pel Sí, la CUP, PSC i Catalunya Sí que es Pot mentre que el PP hi ha votat en contra i Ciutadans s'ha abstingut.

Per la seva banda, la diputada de la CUP-CC Mireia Boya ha recordat que això no ve de nou i que l'esquerra independentista ja fa temps que pateix l'acció del govern espanyol. "N'hi ha hagut moltes, d'operacions Catalunya", ha afirmat. La diputada Mireia Boya ha recordat l'empresonament de dirigents independentistes en les manifestacions d'ara fa 35 anys, l'operació Garzón de l'any 1992 i l'intent d'eradicar l'esquerra al País Valencià als anys 70.