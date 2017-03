homofòbia

Més de mig miler de persones es concentren a Berga contra l'homofòbia

Més de 500 persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça Sant Pere de Berga per rebutjar l'agressió homòfoba que van patir Andy Aguilar i la seva parella, Jorge el passat cap de setmana a la sortida de la sala festes "La General".

A la concentració hi han participat una amplia representació política de les institucions del Berguedà que han pinya sota el lema "Estima com vulguis". Com l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós; el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font; el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez; o la Directora General d'Igualtat, Mireia Mata. A la plaça també hi ha estat present el jove homosexual que va ser agredit aquest cap de setmana al barri de Sants, a Barcelona, que ha volgut donar el seu suport a l'Andy i la seva parella. Així com també, les diputades de la CUP Anna Gabriel i Gabriela Serra.

Andy Aguilar ha manifestat que li agradaria "que no s'hagués de repetir mai més una concentració com aquesta, ni a Catalunya, ni Espanya ni a qualsevol lloc del món". "És intolerable que haguem de viure amb por per estimar a qui estimem per l'únic motiu que potser algú ens clava una pallissa i ens amenaça", ha lamentat Aguilar. Per tancar la mobilització, la parella s'ha fet un petó i han donat les gràcies per les mostres de suport que han rebut.

Concentració a Girona

Desenes de persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona, poc abans de començar el ple municipal per rebutjar l'agressió patida per dos joves en la ciutat de Berga per fer-se un petó.

A les 18h s'ha llegit el manifest que les entitats LGTBI de Girona agrupades en la comissió 28 de Juny havien redactat. A la concentració han participat els regidors de tots els grups municipals, començant per la pròpia alcaldessa Marta Madrenas