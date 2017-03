cultura

Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria pels seus 50 anys de música

Avui s’han fet públics els set artistes del cartell d’actuacions de gala que intervindran en la festa dels Premis Enderrock 2017 que se celebrarà el proper dijous 9 de març a l’Auditori de Girona. Joan Miquel Oliver, Miqui Puig i Gertrudis + Chambao completaran el programa musical que ja s’havia avançat amb la participació d’Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa.

La revista ha avançat la concessió a la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet del Premi a la Trajectòria per 50 anys de música i escenaris. Per la seva banda, el barceloní Gay Mercader rebrà el Premi Enderrock Estrella, considerat un dels promotors europeus més influents i un personatge imprescindible per entendre la història musical del país, just quan s’han complert 40 anys del mític concert que va organitzar dels Rolling Stones a Barcelona. Aquests dos guardons se sumen al Premi Enderrock d'Honor, que es va fer públic dies enrere, per al pianista Francesc Burrull.

Referència de la cançó mediterrània, Maria del Mar Bonet ha complert 50 anys de música i d’escenaris en contínua investigació creadora, amb la seva Mallorca natal ben present i acompanyada de tonades tenyides d’aires de Grècia, Turquia, Sicília o Nàpols. Bonet va néixer farà setanta anys i enguany celebra mig segle de cançons de viu en viu, recollides en més d’una trentena d’àlbums, amb una gira que la portarà des de Mallorca a l’Alguer –com diu a la seva cançó popular– i arreu del món. La seva càlida veu, els instruments que utilitza i la seva coherència artística l’han convertida en una dama de la música mediterrània.