Per la ruptura

Les ciutats metropolitanes aposten per la república catalana com la gran oportunitat pel canvi social

Impulsaran de forma coordinada la creació de Pactes Locals pel Referèndum a totes les ciutats metropolitanes, com a espais d’organització i mobilització per la realització del Referèndum i en defensa de la República Catalana al servei de la majoria.

Les ciutats metropolitanes aposten per la república catalana com la gran oportunitat pel canvi social

Després de l’exitós cap de setmana de debats i propostes en clau de República Catalana, drets socials i procés constituent, Jose Téllez (tinent d’alcaldia de Badalona) i Pilar Castillejo (tinenta d’alcaldia de Ripollet) han deixat clar que a partir d’ara les tres organitzacions treballaran de forma activa per impulsar de forma coordinada Pactes Locals pel Referèndum a tots els municipis metropolitans, com a espais d’organització i mobilització per la realització del Referèndum i en defensa de la República Catalana al servei de la majoria. També han anunciat que crearan un espai de coordinació estable d’àmbit metropolità per a garantir que els drets socials bàsics siguin l’eix de la futura República, única alternativa a l’actual situació de desigualtat i precarietat.

Dissabte a Badalona, Dolors Sabater, José M. Osuna i Carles Escolà van situar la importància del context polític actual i la necessitat que els municipis metropolitans hi intervinguin de forma coordinada i activa. Les organitzacions que encapçalen els tres governs ja estan demostrant que des d’espais amplis d’unitat popular és possible abordar aquest repte. El dissabte es van desenvolupar també sessions temàtiques, introduïdes per ponents experts en cada matèria, sobre els models de mobilitat, educació i habitatge i subministraments bàsics que es volen per la República Catalana.

Diumenge a Ripollet, la primera part ha servit per recollir aportacions com la necessitat de construir la República des del carrer, superant les institucions (Manuel Delgado); l’oportunitat que el procés brinda a les ciutats metropolitanes per erigir-se com a entitats pròpies, superant el negatiu cosmopolitisme de la Barcelona capital (Antonio Baños); i com el procés constituent per construir la República Catalana és una oportunitat única per construir un país des de baix i assolir avenços en justícia social, tot disputant l’hegemonia a la dreta (Raul Zelik).

En el debat final, Joan Josep Nuet ha defensat “el necessari treball conjunt entre els independentistes d’esquerres i l’esquerra transformadora, així com l’aliança entre la classe treballadora i sectors de la petita i mitjana burgesia per a construir la República Catalana, el factor de ruptura democràtica més avançat a l’Estat espanyol és Catalunya”.

Per Gabriela Serra, “el procés constituent i de ruptura amb l’Estat espanyol, que no serà un camí de flors i violes. no s’han d’esperar als ritmes institucionals.”

Pilar Castillejo ha parlat de la “fase actual i definitiva del procés, on tenim la responsabilitat, també des dels Ajuntaments, de crear els espais necessaris per defensar el Referèndum i incentivar la participació de la gent en la definició del model d’estat i societat més justa que volem per la nova República Catalana.”

Per últim, Jose Téllez ha defensat el “municipalisme rupturista com una eina fonamental per construir la República. Cal acabar amb el pujolisme, tant de dretes com d’esquerres, entès com a ideologia transversal que vol dividir el país. Des de l’esquerra hem de crear noves identitats culturals basades en valors com el Republicanisme i el Municipalisme.

A curt termini, emplacen totes les ciutats metropolitanes a impulsar Pactes Locals pel Referèndum; i a mig termini, a través d’un procés constituent, hem de ser capaços de construir un projecte pel nostre país.”