Moviment veïnal

La revista Carrer de la FAVB celebra el seu 25è aniversari amb un acte a Can Batlló

La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) commemora el 25è aniversari de la seva publicació La veu del carrer (coneguda popularment com a Carrer) amb un acte a Cant Batllò el proper dijous a les les 19.30h. L'acte comptarà mab la participació de la periodista Gemma Aguilera, el membre de la revista Carrer, Marc Andreu i el vicepresident de la FAVB Albert Recio. Durant l'acte es presentarà el número especial dels 25 anys, un monogràfic sobre com s'imagina la Barcelona del futur. A xontinuació hi haurà un brindis de celebració amenitzat pel grup de blues Simews Shocks.

La revista La veu del carrer va néixer l'any 1991, en plena eufòria olímpica, sent molt crítica amb les solucions “lentes i insuficients” proposades des de les administracions per als barris malalts d'aluminosi.

Any rere any ha volgut informar sobre Barcelona amb una visió global de ciutat, però sense perdre de vista els diferents barris, les seves realitats i la seva gent.

Més que un portaveu orgànic de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la publicació s'ha proposat ser una eina de col·laboració entre sectors associatius, professionals i intel·lectuals amb inquietuds crítiques sobre la ciutat, i un lloc de trobada del periodisme de proximitat i de qualitat.