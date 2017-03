#CatalApp

La Plataforma per la Llengua presenta la CatalApp, una aplicació per viure 100% en català

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dimecres la CataApp, una innovadora aplicació per a telèfons mòbils que té per objectiu vetllar pels drets dels consumidors i reconèixer els establiments que actuen responsablement amb la llengua.

La CatalApp, que ja es pot descarregar per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android i iOs, permet valorar l’atenció oral, escrita i virtual en funció de l’ús que fan de la llengua catalana i que ha de permetre poder viure 100% en català. Amb aquesta innovadora aplicació, cada usuari registrat podrà valorar i comentar l'ús que es fa de la llengua catalana en l'atenció oral, escrita i virtual dels més d'1.500.000 comerços i establiments geolocalitzats per l'aplicació a partir dels que té indexats Google.El funcionament de la CatalApp és senzill i intuïtiu, i permetrà classificar en un rànquing els comerços que tenen més responsabilitat lingüística i els que en tenen menys. L’usuari pot valorar, amb un rang de cinc opcions, l’ús del català als establiments que desitgi.

Les dades dels estudis sobre comerç demostren que la presència del català encara no ha arribat a uns llindars de normalitat i això fa que els consumidors no puguin usar la llengua pròpia quan van a comprar o a fer ús d’algun servei. A la demarcació de Barcelona, només el 56% de comerços tenen la retolació informativa en llengua catalana, quan en el nostre país és un requisit legal. A les comarques de Tarragona aquesta dada és molt similar (55%), mentre que a Girona i a Lleida les dades són molt millors. En l’atenció oral, les dades ens mostren que només un 40% dels comerços de Barcelona i de Tarragona s’identifiquen amb el català, és a dir, que comencen la conversa amb el client en llengua catalana.

Cal tenir present que el Codi de Consum requereix les empreses a tenir la informació, com a mínim, en llengua catalana, sense perjudici de cap altra llengua. Per tant, l’ONG del català considera que queda molt de camí a recórrer per aconseguir la plena normalitat de la llengua.

Per tant, amb la CatalApp els consumidors podran saber quins comerços tenen una actitud més responsable amb l'ús del català. A més a més, també servirà per fer coneixedors els establiments amb pitjor valoració de la necessitat de millorar la seva política lingüística.

La Plataforma per la Llengua pretén impulsar l’ús social de la llengua catalana a través de la integració social i de fer del català la llengua comuna per assegurar la millora del seu estatus legal i la consciència lingüística de la societat. Per això, l’entitat té com a objectiu transformar el panorama actual per aconseguir que els catalanoparlants tinguem garantit el dret a viure plenament en català.