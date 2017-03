llengua

La Plataforma per la Llengua presenta la CatalApp, una aplicació per viure 100% en català

Aquest dimecres, amb motiu del Dia Mundial dels Drets del Consumidor, la Plataforma per la Llengua presentarà la CatalApp. Es tracta d’una innovació per a telèfons mòbils que permetrà valorar l’atenció oral, escrita i virtuals dels establiments en funció de l’ús que fan de la llengua catalana i que ha de permetre poder viure 100% en català.

Les dades dels estudis sobre comerç i altres àmbits de concurrència pública demostren que la presència del català encara no ha arribat a uns llindars de normalitat i fa que els consumidors no puguin usar la llengua pròpia quan van a comprar o a fer ús d’algun servei. Per això, gràcies a la CatalApp, seran els mateixos usuaris els qui podran valorar els establiments en funció de la responsabilitat lingüística i podran decidir on volen gastar els diners seguint els seus propis criteris de qualitat.

La directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, presentarà aquesta app a les 13.00 hores al Restaurant Citrus (passeig de Gràcia, 44) de Barcelona, en una roda de premsa.