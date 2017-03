Projectes socials

La iniciativa Pot Comú de GBeC motiva les entitats de Badalona a enviar 25 projectes socials

Les entitats, associacions i col·lectius de Badalona han respost molt positivament a la iniciativa Pot Comú creada per Guanyem Badalona en Comú i han presentat 25 projectes que tenen per objectiu transformar la ciutat en un espai més social i acollidor per a les persones.

Des de la Comissió de Pot Comú valoren "els esforços de les entitats per treballar i presentar un projecte amb la idea de tirar-lo endavant i ajudar-nos a transformar Badalona". En aquest sentit, la Comissió vol donar les gràcies a totes les persones que creuen en una ciutat més social i que han considerat que la iniciativa Pot Comú podia contribuir a fer-ho possible.



Els projectes que s'han presentat van des d'iniciatives d'acollida per a persones immigrants, fins a propostes centrades en el jovent badaloní, passant per jornades de guitarra, escoles de futbol, cursos d'horticultura o projectes per dotar d'un equip de so a diferents entitats de la ciutat.



"Les entitats que s'hi han presentat són diverses i demostren com el teixit social i associatiu de Badalona està viu, però necessita que les polítiques es tornin a centrar en les persones, tal i com està passant ara, i Pot Comú n'és un bon exemple", destaca Guanyem Badalona en Comú.



A partir d'ara, la Comissió de Pot Comú revisarà que els projectes presentats compleixin els requisits necessaris i revisaran que la documentació entregada sigui correcta. Posteriorment serà el jurat qui començarà a puntuar els 25 projectes que ha rebut Pot Comú. Els 7 que obtinguin més punts s'asseguren una aportació mínima de 1.250 €. Els projectes presentats es podran consultar aviat al web de Pot Comú.