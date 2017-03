Agressió masclista

La CUP rebutja l'agressió masclista que va patir una figuerenca

La portaveu de la formació independentista, Natàlia Sànchez, demana més implicació de ciutat per a prevenir i actuar contra aquestes agressions

La CUP ha condemnat avui l'agressió sexual produïda dissabte passat. Així mateix, la portaveu del grup municipal, Natàlia Sànchez, ha manifestat que "aquesta no és una agressió aïllada, sinó que s'ha de situar en un context que legitima les agressions masclistes quotidianes". Per a Sànchez, "les agressions físiques són la part visible d'un sistema de relacions personals i socials que se sustenta en les violències masclistes que les dones patim cada dia: l'opinió que constantment es vessa sobre els nostres cossos, l'abordament sense consentiment en els espais públics o la insistència i la no acceptació de negatives en espais d'oci i festa".

És, precisament en aquest últim espai, on el grup municipal està treballant durant els darreres mesos, en el marc de la creació d'un protocol contra les agressions sexistes a les festes i esdeveniments festius de la ciutat. "La prevenció i l'actuació contra les agressions masclistes és una responsabilitat de ciutat que, no només demana declaracions de bones intencions, sinó que s'ha de traduir en recursos i actuacions concretes", ha manifestat Sànchez. En aquest sentit, la formació anticapitalista prioritza l'augment de les partides d'atenció a les dones en la negociació dels pressupostos municipals del 2017.