La CUP presenta una moció al Maresme per actuar contra la plaga del tomicus i elaborar un model de gestió agroforestal

El Grup Comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular ha entrat a registre en data 8 de març una moció per a debatre al proper Ple del Consell Comarcal del Maresme del 21 de març, que proposa la creació d’una Mesa multidisciplinària que segueixi el tractament de la plaga de l’escarbat tomicus destruens que afecta el pi pinyer dels boscos del Maresme.

La situació ha empitjorat durant els últims mesos, i per a la formació política és urgent que les actuacions es realitzin el més aviat possible per frenar una plaga de la què el primer coneixement va ser fa més de dos anys. Avisen que és evident que es propagarà molt més durant la primavera.

Paral·lelament, expliquen que hi ha una manca de política clara i consensuada al Maresme sobre quin ha de ser el model de gestió agroforestal i de quines han de ser les polítiques actives ambientals, forestals i paisatgístiques de la comarca. La Mesa multidisciplinària tindria també com a tasca iniciar un treball per estudiar, consensuar i establir aquest model agroforestal i polítiques mediambientals, i seguir-ne el seu desenvolupament.

Proposen que en formin part de la Mesa de seguiment i treball, a part dels diferents grups polítics representants al Consell Comarcal, grups d’interès com per exemple entitats ambientals, Agrupacions de Defensa Forestal, la Plataforma Preservem El Maresme, entitats que representin activitats d’explotació forestal, a més de tècnic especialitzat i personal que el Consell Comarcal hi destini.