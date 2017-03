Gestió pública de l'Aigua

La CUP Poble Actiu torna a omplir d’Aneguets les fonts de barris, viles, pobles i ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Avui dijous 16 de març poblacions com Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat, Sant Adria, Molins de rei, Corbera... i altres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han llevat amb les seves fonts plenes d’aneguets grocs en forma de penjadors informatius de la campanya de la CUP Poble Actiu “Movem-nos, remunicipalitzem l’aigua”. La CUP torna a treure al carrer la campanya per l’aigua pública.

La gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració de drets de les persones però també dels nostres ecosistemes. És per això que només amb una gestió 100% pública i directa pels ajuntaments es pot assegurar un servei universal i de qualitat.

Segons la campannya, mitjançant la gestió municipal directa del servei de subministrament d’aigua es garantir: el control popular de la gestió de l'aigua; l'aigua per a tothom; millors condicions laborals per a les treballadores i treballadors; Sostenibilitat ecològica; Aigua de major qualitat i a menor preu; preservar els drets bàsics i serveis imprescindibles per a la vida i mantenir-los al marge de la mercantilització; transparència en els recursos públics i Sobirania sobre el territori.