Corrupció

La CUP-Poble Actiu denuncia a Antifrau irregularitats del Consell Comarcal del Barcelonès

La CUP-Poble Actiu ha presentat aquest dimarts 14 de març una denúncia a l’Oficina Antifrau amb l’objectiu d’esclarir i depurar responsabilitats dins del Consell Comarcal del Barcelonès per diversos casos d’ús o destinació irregular de fons públics i que cal que siguin investigats.

Les irregularitats comeses en el si del Consell Comarcal del Barcelonès i les empreses participades per aquesta institució es van desvetllar en l’informe 23/2016 que la Sindicatura de Comptes va fet públic a finals del passat mes de gener. La Sindicatura ha fet constar irregularitats tant en la gestió pública i política com en la gestió econòmica. També ha trobat irregularitats en l’organització i funcionament, en la gestió comptable, en les contractacions, en la gestió de convenis i en la gestió de personal.

La Sindicatura també ha trobat irregularitats en les diferents empreses participades al 100% pel Consell Comarcal del Barcelonès, que se sumen a les ja detectades a l’empresa Marina Badalona SA, participada a la meitat per aquest organisme públic i investigada dins de la trama del cas Pretòria.

En el cas de l’empresa públic-privada Regesa s’han trobat diferents irregularitats com són procediments de contractació amb criteris prohibits per llei que han beneficiat a empreses com Proinosa, vinculada actualment al Cas Pretòria. Tots els contractes d’obres que ha analitzat la Sindicatura presenten increments que arriben a ser superiors al 20% de l’import adjudicat, sense justificacions tècniques. A més, cal tenir en compte que la situació econòmica actual de Regesa és desastrosa: acumula ja un deute de 64,8 milions d’euros i està immersa en un Pla de sanejament financer sense gaires perspectives de millora, alhora que des del fa 8 anys no ha rebut cap encàrrec per part del Consell ni dels Ajuntaments, el que fa posar en dubte l’existència d’aquesta empresa.



Irregularitats que se sumen a les ja investigades

El Consell Comarcal ja està sent investigat per la fiscalia per possibles delictes en la construcció del Port de Badalona, pel desviament de diners al compte personal del tresorer de la Fundació Pisos de Lloguer -Ramon Gironès, exsogre de Jordi Pujol Ferrussola- i per les factures entre la FECAC, Regesa, i constructores amb les que treballava. També recentment el Consell està sent investigat per la contractació d’un càrrec de confiança adjunt a Gerència, on estan demanats a declarar 18 consellers del PSC, CiU i C’s.

Alba Calvo, portaveu de la coalició CUP-Poble Actiu al Consell Comarcal i regidora de SOM Gramenet, argumenta que “existeixen suficients fets objectius que fan necessari que l’Oficina Antifrau investigui tot un seguit de mala praxis continuada i una fuga de diner públic que podrien constituir frau de fons públics”. En aquest sentit des de la representació de la CUP-Poble Actiu al Consell volen “que es dirimeixin responsabilitats polítiques i personals de totes les irregularitats comeses al Consell Comarcal i les seves entitats dependents” i que també “es prenguin les mesures pertinents per a que s’acabi amb pràctiques dubtoses i amb una gestió opaca com ha estat fins ara la institució”.