deportats als camps nazis

La CUP-PC presenta una moció per retre homenatge als deportats als camps nazis i per l'adhesió de Sant Cugat a la Xarxa Mai Més

La CUP-PC portarà al ple de març una proposta per tal d'homenatjar als santcugatens que van patir els camps nazis. Una moció que contempla la instal·lació de plaques Stolpersteine pels 3 santcugatencs deportats a camps de concentració nazi, així com l'adhesió a la Xarxa Mai Més creada per l'associació Amical de Mauthausen.

Tal i com determina l'Estatut al seu article 54, els poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya, com a patrimoni col·lectiu que testimoni la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. En aquest sentit, creiem important que l'ajuntament recordi aquells que van patir un dels períodes més foscos de la història i fer-ho amb aquestes plaques, que els i les santcugatenques podran trobar als carrers de la nostra ciutat. Massa sovint, la memòria històrica cal anar-la a buscar als museus, llibres, etc. Que la gent ho trobi mentre passeja pels carrers és un bon mètode per no oblidar.

L'altra proposta que contempla la moció és l'adhesió de la ciutat a la Xarxa Mai Més. Promoguda per l'Amical de Mauthausen, és una xarxa a nivell local integrada per centres educatius, entitats i ajuntaments amb l'objectiu d'educar en la prevenció del feixisme des de la memòria històrica.