Sanitat pública

La CUP intensifica la recollida de signatures per exigir la prohibició de l’activitat privada als centres sanitaris públics

El mes de maig de 2016 el grup de treball de Sanitat de la CUP presentava la campanya “Fora la Privada de la Pública” per tal de fer front al projecte del Departament de Sanitat de permetre l'activitat privada en els centres sanitaris de titularitat 100% de la Generalitat de Catalunya (ICS, GIPSS, IASS, GSS). La CUP denuncia que aquesta activitat provocaria que aquests centres es convertissin -com ja passa amb els hospitals municipals o mixtos- en la peça definitiva d'un sistema sanitari classista, en el qual les usuàries són tractades en funció de la seva classe social (triple llista d'espera) i les treballadores públiques es veurien obligades a treballar al servei dels interessos sanitaris privats tot provocant que aquests continuïn creixent un any rere l'altre, com s’ha vist en els diferents informes del propi departament.



El desenvolupament de la campanya ha coincidit amb l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de Salut, aprovat en primera instància dilluns al Consell de direcció del Servei Català de Salut. La diputada de la CUP-Crida Constituent, Eulàlia Reguant, afirma que “aquest avantprojecte pretén regular l’activitat privada en els centres públics, sota l’aparença d’excloure l’ànim de lucre de la gestió pública sanitària” .



Per l’organització de l’esquerra independentista aquest Avantprojecte consolida el sistema de cohabitació públic i privat (fundacions, associacions, mutualitats, ordres religiosos, cooperatives i empreses mercantils) tot usant l'eufemisme de la «cooperació institucional i la concertació amb entitats d'economia social». La CUP-Crida Constituent entén que aquesta llei és una continuació del Pacte Nacional de Salut, i recorda que el juliol de 2013 va abandonar-lo i ja va denunciar, en paraules de l’aleshores diputada Isabel Vallet, “la voluntat d’apuntalar un dels principals pilars del model sanitari català que és la cohabitació pública i privada en el sistema sanitari sota la una lògica en la qual la part pública finança, i la privada presta serveis i fa negoci”.



La CUP-Crida Constituent considera que mitjançant aquesta llei es vol legalitzar la prestació de serveis sanitaris i formes de gestió privades, cessions i autoritzacions per a la provisió de serveis sanitaris públics a altres proveïdors o “operadors” privats, alhora que es vol permetre la cessió dels propis centres sanitaris i espais públics per dur a terme activitat privada. «És un projecte de llei que confirma allò que des de la CUP denunciem amb la campanya Fora Privada de la Pública» afirma Reguant.



Al llarg d’aquests mesos el grup de treball de Sanitat de la CUP, juntament amb grups locals i territorials de defensa de la sanitat pública, ha estat recollint signatures arreu del territori per tal d’exigir la prohibició de l’activitat privada als centres sanitaris públics, i aquest dimecres 15 de març han organitzat conjuntament una jornada de recollida massiva davant de diferents centres sanitaris.



Durant tot el dimecres 15 es podran trobar taules de recollida de signatures i d’informació sobre les diferents de mobilització a: Barcelona (Hospital Clínic, Vall d’Hebron, CAP Barceloneta, CAP Pare Claret, CAP Manso, CAP Roger de Flor) , Sabadell (CAP de la Concordia, Hospital Parc Taulí), Terrassa (Hospital Mútua, Consorci Sanitari), Tarragona, Reus, Girona, Lleida, Canet, Cardedeu, Caldes, Valls, Falset, Cornudella, Gelida, Torredembarra, Alcover, Palamós, Anglès, Santa Coloma de Farners, L’Escala, Viladamat, Torroella de Fluvià, Badalona (Hospital Can Ruti), Mataró, Manresa, Creixell, Pla de Santa Maria, Castellbisbal, Tortosa, Riudoms i Calella, entre d’altres.



Amb aquesta recollida massiva de signatures la CUP-CC busca la implicació de les treballadores i treballadors de la sanitat, de les usuàries i de les veïnes d'arreu per tal d'organitzar-nos per aturar projectes com l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària i en definitiva per la prohibició expressa de la realització d'activitat privada en el sistema sanitari públic ja que aquesta privatització ens afecta a totes i perjudica la nostra salut.