Consulta

La CUP Farners proposarà una consulta sobre la presència de la bandera espanyola a l'Ajuntament

La formació anuncia accions en contra de la presència de la bandera espanyola a l’Ajuntament i la presentació d’una moció al proper Plenari Municipal demanant una consulta a la població sobre si la bandera espanyola ha d’onejar al nostre Ajuntament.

En els propers dies, La CUP Farners convocaran accions en contra de la penjada de la bandera espanyola, que aniran anunciant al moment oportú. Estan segurs que ni aquesta decisió ni els seus motius no són compresos ni compartits per la majoria de la població farnesenca. I que no serem els únics a manifestar-nos-hi en contra.

Entre aquestes accions, la formació ja ha anunciat que al proper Plenari Municipal del 20 de març presentarà una proposta, ben senzilla, perquè l’Ajuntament convoqui una consulta, en el termini més curt possible i amb una pregunta clara i de resposta binària, sí o no, perquè el poble pugui dir si vol o no la bandera espanyola al nostre Ajuntament.

Presència de la bandera a l'Ajuntament

Fa uns mesos l’alcalde els hi va comunicar la intenció de penjar la bandera espanyola degut a la sentència del contenciós administratiu de Girona, interposada per la delegació del govern espanyol a instàncies d’una de-núncia presentada per Ciutadans.

Malgrat que la formació independentista ha demanat que s’expliqués com estava el tema, no n’han sabut res més fins aquests darrers dies que l’alcalde ha comunicat que la penjada era imminent, adduint a l’esgotament de la causa judicial. L’anunci es va fer primer a les entitats, que van reclamar-li que ho expliqués a la Taula de Forces Polítiques i Socials recentment creada al municipi.

Davant d'aquest fet la CUP no comparteix aquesta manera de procedir, poc clara, i entén que abans s’hauria d’haver explicat a les forces polítiques, ja fa mesos, sigui en Junta de Portaveus o al mateix Plenari Municipal, ja que són les que exerceixen la representació de la ciutadania al consistori. Alguns pensaran que és totalment lícit cercar la comprensió i el suport de les entitats, en l’extrem oposat altres poden pensar que és una manera de mirar de minimitzar el rebuig a la decisió i que s’està intentant utilitzar a les entitats.

La CUP Farners ha expressat el nostre suport a l’alcalde per desobeir la sentència, si desobeeix ens tindrà a totes al seu costat en aquest tema, si no, que no hi comptin. No comparteix de cap manera les raons que esgrimeix, de que aquest és un tema menor pel qual no val la pena exposar-se a multes i inhabilitacions, i de la decisió és seva personal. Pensem que l’alcalde exerceix la representació de tot el poble, que en tot cas mereix ser consultat, i que aquest no és tema menor, sinó que forma part de la política de la por i la repres-sió de l’estat espanyol envers el procés independentista, política que hem de rebutjar de totes totes, deso-beint, i més en la perspectiva de la convocatòria propera del referèndum. I més quan altres càrrecs electes s’estan exposant també a inhabilitacions, podem entendre aquesta decisió com una manca de solidaritat envers elles i ells.

També afegeix que no s’ha explicat tot. La CUP ha pogut veure i estudiar l’expedient i pot afirmar sense embuts que no s’ha fet tot el que es podia fer. No s’ha recorregut la sentència ni a Girona ni a tribunals superiors, encara que ja sabem quin en seria el resultat, això allargaria el procés i sobrepassaríem de llarg la data prevista del referèndum, per exemple. Per això, precisament, a Vilafranca han estat 5 anys amb aquest procés i aquí només un any i mig. Tampoc no s’ha dit que la possible inhabilitació en cas de desoir la sentència no és automàtica, sinó que hi ha d’haver un judici previ, cosa que vol dir que també passarien uns mesos abans. Per això pot afirmar que la decisió d’acatar la sentència estava ben presa ja fa força mesos. I hi afegwix una consideració important: encara no s’ha inhabilitat ningú pel procés d’independència, de moment són només amenaces, la política de la por, i s’hi miraran molt abans de fer-ho perquè saben que el rebuig social seria molt important i que la decisió no seria gaire ben entesa internacionalment.