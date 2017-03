Corrupció

La CUP es personarà com a acusació popular contra el finançament de la Llotja de Lleida

La CUP es personarà com a acusació popular contra el finançament de la Llotja de Lleida

La CUP de Lleida celebra que la Fiscalia Anticorrupció hagi estimat les irregularitats denunciades pel finançament de la construcció del Palau de Congressos de la Llotja. Segons va informar ahir El Periódico, Anticorrupció ha denunciat davant l’Audiència Nacional operacions immobiliàries de Catalunya Caixa entre els anys 2000 i 2007. Entre elles s'hi troba la Llotja de Lleida, una de les operacions que el FROB va incloure al seu informe del 2015: la irregularitat detectada es basa en la compravenda dels terrenys on s'haguessin construït dues torres d'oficines i pisos de luxe.

Catalunya Caixa va comprar al 2007 un solar municipal a Lleida per 50 milions d'euros a través de la seva filial immobiliària Gescat i aquesta, al seu torn, a través de la promotora lleidatana Cerbat. Narcís Serra presidia l’entitat en aquell moment.

El solar estava al costat dels terrenys on va ser construït el Palau de Congressos de la Llotja: gràcies als diners obtinguts amb aquesta venda, l’Ajuntament va poder finançar l'equipament, que va ser considerat la "joia de la corona" de l'obra de govern (PSC-ERC-ICV) encapçalat per Àngel Ros.

Aquestes irregularitats es van conèixer gràcies a la informació publicada per la revista satírica de Lleida La Quera, que va denunciar que el solar no valia "ni una cinquena part" del preu pagat per Catalunya Caixa i que l'operació havia de saldar-se, presumptament, amb una promoció de dues grans torres de pisos de luxe que mai es van executar.

La CUP, contra els sobresous de Catalunya Caixa durant el rescat (2010)

"Malgrat el forat causat a l'entitat, el deute es va anar refinançant per evitar aflorar pèrdues i poder seguir operant al mercat i pujar-se els sous, una mala praxi que es repetiria amb multitud d'operacions més que explicarien perquè Catalunya Caixa va passar al rescat bancari de la nit al dia i per valor de 12.000 milions d'euros", explica la CUP.

La CUP ha exercit d’acusació popular en el cas dels sobresous de Catalunya Caixa, quan l’entitat va ser rescatada amb diners públics pel FROB. Al 2013, la CUP de Lleida va ampliar aquesta causa amb l’operació financera de la Llotja i va instar al jutge instructor a investigar l’operació immobiliària dels solars annexos al Palau de Congressos. La Fiscalia Anticorrupció va obrir diligències al 2015 per investigar el finançament de la Llotja, una de les setze irregularitats que el FROB va denunciar durant el rescat de Catalunya Caixa.