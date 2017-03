model de país

La CUP demana màxima urgència per aprovar el nou Pla especial de Protecció del Montseny

Més de 1.700 hectàrees del massís del Montseny deixen d’estar protegides a causa d'una sentència del Tribunal Suprem que declara nul de ple dret el Pla Especial del Parc del Montseny de 2008. Arran d'això, la norma vigent de protecció retrotrau a 1977.

La CUP considera que el Pla del 77 és un instrument obsolet i que cal la màxima urgència per elaborar i aprovar el nou decret de Declaració del Parc Natural del Montseny. Així com l’estudi d’impacte ambiental estratègic, que atribueixi la gestió del Parc Natural del Montseny a les Diputacions de Barcelona i Girona.

La CUP ha demanat avui en roda de premsa la màxima coordinació institucional (Generalitat, diputacions i ajuntaments) per abordar els treballs per a l’aprovació del nou pla juntament amb propietaris forestals i organitzacions en defensa i protecció de l’espai natural per assolir el màxim consens possible. El nou Pla de protecció ha d’incloure l’Ordenança d’Usos del Parc que mai fins ara s’ha desenvolupat.

A fi de garantir la protecció efectiva del Parc, mentre no s’aprovi el nou Pla Especial de Protecció, la CUP ha explicat que demanarà a les diputacions de Barcelona i Girona i al Parlament de Catalunya la suspensió cautelar i provisional de l’atorgament de llicències -exceptuant obres de manteniment o rehabilitació de construccions ja existents destinades a habitatge o a dependències pròpies d'activitats agrícoles o ramaderes- així com de la instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets de llicències dins l’àmbit de tota la Reserva de la Biosfera del Montseny fins l’aprovació del nou Pla Especial de Protecció del Montseny.

Mireia Boya, presidenta de la CUP al Parlament ha afirmat que "cal valentia per part del govern de Junts pel Sí en la defensa del Territori" i que al seu entendre la suspensió cautelar de llicències d’activitats és imprescindible mentre no s’aprovi el nou Pla Especial de Protecció del Montseny. “Fa molt temps que s’actua amb passivitat per defensar el Territori. La carretera Illes-Sant Marçal o el paper de la Generalitat respecte l’observatori meteorològic a dalt del Turó de l’Home així ho demostren”, ha concretat la diputada Boya.

A la roda de premsa, Quim Duran, de la CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona, ha posat l’accent en els terminis d’aprovació tant del Decret com del Pla Especial. Lluc Salellas, de la CUP Diputació de Girona, ha insistit en el desenvolupament de l’Ordenança d’Usos del Parc. Per acabar, Montserrat Vinyets, jurista de la CUP, ha esmentat la inseguretat jurídica que pot comportar la sentència pels ajuntaments del Montseny si no s’actua amb claredat i fermesa per lluitar contra l’especulació urbanística i en defensa dels valors naturals del Parc.