CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona proposa un pla d’actuació per a l’entrada sud de la ciutat

La CUP-Crida per Girona va presentar, ahir, la seva proposta d’elaborar un pla d’actuació per a l’entrada sud de la ciutat, que compti amb participació veïnal, i que vagi més enllà de l’aspecte urbanístic. En els propers mesos aquest sector es veurà fortament afectat per operacions com la construcció de la Clínica Girona o la desaparició del Centre Verd, entre d’altres, i els cupaires consideren que aquests canvis obren la porta a redefinir aquesta zona de la ciutat i solucionar algunes de les mancances que té actualment.

D’entrada la CUP-Crida per Girona ha identificat diversos àmbits que haurien de ser objecte de debat com ara la mobilitat, els espais naturals, la connexió territorial, els equipaments de barri o els centres educatius, entre d’altres. En aquest sentit, la formació considera que la reordenació del sector és una oportunitat per projectar la nova carretera Barcelona, buscar formes de connectar el sector amb Sant Narcís, renaturalitzar i potenciar zones verdes, construir equipaments municipals que reforcin el teixit social i veïnal.

En l’àmbit educatiu, els cupaires consideren que hi ha reptes i dèficits que cal solucionar urgentment i de manera dialogada en els centres educatius actuals com el Marta Mata i el Bosc de la Pabordia, i també cal valorar si realment l’antiga Simon és l’emplaçament adequat per al nou institut. Finalment, respecte a la construcció de la nova Clínica Girona, la formació és crítica amb com s’ha fet el procés i va reiterar dubtes en qüestions com els futurs usos de l’antiga ubicació de la Clínica o el fet que s’hagin eliminat les zones verdes previstes al lloc on es construirà el nou equipament privat.

Dimarts 21, trobada oberta al veïnat

Per debatre totes aquestes qüestions, la CUP-Crida per Girona ha programat una trobada oberta a veïns i veïnes d’aquest sector, que tindrà lloc el proper dimarts 21 de març a les 19h al centre cívic Pla de Palau. La formació vol conèixer l’opinió de la gent que viu a l’entorn de l’entrada sud, i expressar el seu compromís per aconseguir que s’aprovi un pla d’actuació amb previsions i compromisos en els diferents àmbits que responguin a les necessitats i demandes del veïnat.