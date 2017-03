La CUP-Crida per Girona porta a debat el sector audiovisual a la ciutat

L’acte s’emmarca en les segones jornades “Girona, ciutat i cultura” organitzades per la formació

La CUP-Crida per Girona ha programat per aquest dijous, 16 de març, una taula rodona titulada “Girona, plató de cinema? Recursos, realitat i necessitats”, per debatre al voltant de la situació del sector audiovisual a la ciutat. L’acte, que tindrà lloc a les 19h a la Casa de Cultura, s’emmarca dins les segons jornades “Girona, ciutat i cultura” organitzades per la formació.

Els ponents de l’acte seran David Gimbernat, productor, realitzador i professor de l’ERAM; Jordi Pons, director del Museu del Cinema de Girona; Laura Merino, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Girona; Íngrid Guardiola, professora i productora cultural; i Pere Solés, guionista i realitzador cinematogràfic.

Amb les jornades “Girona, ciutat i cultura”, la CUP-Crida per Girona pretén reflexionar al voltant del model cultural de la ciutat, per tal de detectar-ne els punts forts i febles, i identificar quins són els principals reptes i mancances per a solucionar que té de cara als propers anys. El següent acte de les jornades serà una conferència de l’artista i activista Simona Levi titulada “Cultura lliure, la cultura del compartir”, que tindrà lloc el dimecres 29 de març a les 19h a la Mercè.