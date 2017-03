CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona exigeix que es porti al Ple l’auditoria d’AGISSA del 2014 arran de les filtracions

La CUP-Crida per Girona ha demanat explicacions al govern gironí de CiU i PSC arran de la filtració a Ràdio Girona (SER) de diverses informacions relacionades amb l’auditoria d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA) corresponent a l’exercici 2014. Es tracta d’un document que fa mesos que el govern reté i que els cupaires han demanat continuadament que es dugui al Ple.

Davant d’aquesta situació, la CUP-Crida per Girona ha exigit al govern que inclogui d’urgència el document a l’ordre del dia del ple municipal del proper dilluns 13 de març. En aquest sentit, la formació ha qualificat de “molt greu” que aquest document hagi arribat abans a un mitjà de comunicació que als diferents grups municipals, i ha reclamat una investigació interna per determinar l’origen de la filtració.

Quant al contingut de les informacions publicades, per la CUP-Crida per Girona és una prova més de les irregularitats de gestió i els dèficits de servei per part d’AGISSA que la formació porta anys denunciant, per la qual cosa ha reclamat accelerar els treballs per a la municipalització immediata del servei. En aquest sentit, els cupaires han exigit la convocatòria urgent de la Taula de Municipalització de l’Aigua per presentar-hi l’auditoria. Aquesta taula de seguiment, que per acord de Ple hauria de convocar-se trimestralment, no es reuneix des del passat mes de juliol.