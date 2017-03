La CUP-Crida per Girona denuncia la presència de l’exèrcit espanyol a l’ExpoJove

La CUP-Crida per Girona ha criticat l’anunci de la presència de l’exèrcit espanyol a la propera edició de l’ExpoJove. Segons la formació, aquesta decisió vulnera el codi ètic que va aprovar recentment la Fira de Girona, que estableix que no es permetrà l’assistència d’expositors “que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau”.

La formació ha recordat que múltiples organitzacions i entitats gironines, com ara el mateix Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, han reclamat reiteradament que no es permeti la presència de l’exèrcit espanyol en espais de promoció de l’educació i la formació com l’ExpoJove.

En aquest sentit, els cupaires han carregat contra el govern de l’Ajuntament de Girona, format per CiU i PSC, que dilluns van votar en contra d’una moció de la CUP-Crida per Girona i ERC-MES a favor de la desmilitarització. La moció, entre altres acords, demanava un compromís explícit del consistori per evitar la presència de l’exèrcit en actes com ara l’ExpoJove.

La regidora Laia Pèlach ha declarat que “el compromís del govern de Girona amb la promoció dels valors de la pau ha quedat totalment desacreditat” i ha criticat durament “la connivència i la complicitat amb les forces armades espanyoles” que es desprèn de les darreres decisions del govern.