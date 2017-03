CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana una acció de ciutat “contundent” davant dels incompliments d’ADIF

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat al voltant de les declaracions de l’alcaldessa Marta Madrenas al Ple municipal, segons les quals el govern gironí “sospita” que ADIF podria aturar novament les obres del Parc Central.

Tal com ja va avançar al plenari la regidora Laia Pèlach, el grup municipal reclama al govern que impulsi una acció de ciutat “contundent” davant dels incompliments d’ADIF. Els cupaires suggereixen que es podria aprofitar l’acció que convoca el veïnat de Sant Narcís cada 18 de mes per promoure una gran mobilització, i han reclamat a Madrenas que passi “de les paraules als fets”.

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha reclamat un cop més que es tiri endavant la demanda judicial contra ADIF. La formació ha demanat al consistori que acceleri l’elaboració de l’informe jurídic que va encarregar el govern, i que es presenti la denúncia amb la màxima celeritat.

Respecte a la reunió que hi ha programada amb ADIF per al dimecres 22, els cupaires han qualificat de “nova presa de pèl” el fet que els responsables d’ADIF hagin suspès la visita que tenien previst per aquest dijous a Girona, i que sigui l’Ajuntament qui s’hagi de desplaçar fins a Madrid.