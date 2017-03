CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana un compromís explícit del Ple per la retirada del projecte de macrocentre de menors

CUP-Crida per Girona

Dilluns el Ple municipal de Girona debatrà una moció que demana un posicionament del consistori contra l’actual projecte d’unificació dels centres de menors de Mas Garriga i la Misericòrdia. Es tracta d’un text que ha presentat la CUP-Crida per Girona a petició dels treballadors i treballadores de l’actual centre. La formació considera que l’aprovació de la moció reforçarà les gestions que pugui fer a partir d’ara el govern gironí amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és el responsable del projecte.

Com ja va anunciar recentment, els cupaires consideren que el model de macrocentre que es pretén reforçar va en contra de la línia anunciada pel Departament de potenciar centres més reduïts i integrats al teixit social i urbà. En aquest sentit, el grup municipal ha tornat a reclamar que s’atengui la recomanació del Síndic de Greuges, que també demana un replantejament de l’actual projecte, i que s’escoltin les demandes dels treballadors i treballadores.

A més de la petició de retirar el projecte, la moció proposta com a alternativa al macrocentre “treballar amb la DGAIA la cerca d’habitatges al municipi amb les condicions adequades per acollir el servei de centre d’acolliment a partir dels criteris previstos i que tenen com a objectiu principal el màxim benestar dels menors tutelats”.