Transparència

La CUP-CC registra una petició d’informació sobre els viatges de l’expresident Artur Mas a Anglaterra i als EUA

La CUP-Crida Constituent ha registrat una sol.licitud de documentació en relació als viatges de l’expresident Artur Mas a Anglaterra i als EEUU.

L’esquerra independentista demana un seguit de documentació per identificar la cadena de presa de decisions del Govern entorn la cobertura comunicativa dels viatges de l’expresident Artur Mas a Anglaterra i als EEUU de les darreres setmanes.

En la sol·licitud es demana l’informe anual de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat segons preveu LLEI 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat; l’informe d’activitats del Programa Eugeni Xammar per internacionalitzar la realitat econòmica i social de Catalunya de l’any 2016; i finalment es demana per la relació orgànica existent entre el Programa Eugeni Xammar i l’Oficina de l’expresident.

Els viatges d’Artur Mas a Anglaterra i els EEUU han generar diversos titulars polèmics. Per exemple les seves afirmacions als Oxford Union Society d’Anglaterra on assegurava que “Si un dia la CUP governés Catalunya, la convertirien en Cuba. El pitjor escenari” o al Harvard Kennedy School de Cambridge als EEUU on va assegurar que “L’OTAN és i continuarà sent el nostre principal instrument de seguretat”.