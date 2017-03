Clavagueres de l'Estat

La CUP-CC demana al Parlament que denunciï a Alícia Sànchez Camacho

La CUP-Crida Constituent ha demanat a la Mesa del Parlament de Catalunya que remeti una denúncia contra Alícia Sànchez Camacho per haver faltat a la veritat en la seva compareixença en la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i la Pràctiques de Corrupció Política el dia 10 d’abril del 2015.En les darreres setmanes diferents mitjans de comunicació han estat informant sobre el contingut i les circumstàncies en què realment es va produir la conversa entre la Sra. Alícia Sánchez Camacho, actual diputada del Congrés dels Diputats espanyol i membre de la seva mesa, i la Sra. Victoria Álvarez l’any 2010 al restaurant la Camarga de Barcelona.Per il·lustrar el contingut d’aquestes informacions ens podem remetre al següent enllaç d’internet on apareixen fins i tot les gravacions que contenen la literalitat de les converses Tal com posen de manifest diferents mitjans de comunicació resulta evident segons aquests documents d’àudio que la Sra. Alícia Sánchez Camacho hauria faltat a la veritat en la seva compareixença.L’article 502 del Codi Penal estableix que aquell que falti a la veritat en el marc d’una comissió d’investigació parlamentària comet un delicte que pot comportar pena de presó de sis mesos a un any o multa.Davant de l’existència d’indicis evidents de delicte interessem que aquest Parlament remeti denúncia d’aquest fet acompanyant còpia certificada de la intervenció de la Sra. Sànchez Camacho en la Comissió d’Investigació esmentada, amb còpia d’aquesta comunicació i de l’enllaç que conté a la Fiscalia del Tribunal Suprem per tal que estudiï la interposició de les accions legals corresponents de naturalesa penal contra l’esmentada diputada.