sexisme

La CGT denuncia una escola concertada de l'Opus Dei a Inspecció de Treball de Catalunya

Ara fa un mes el sindicat CGT va entrar una queixa al Síndic de Greuges contra l’Escola Viaró, de l’Opus Dei i concertada pel Departament d’Ensenyament. L'organització va denunciar que els criteris de contractació de personal del centre vulneren la llei d'igualtat efectiva de dones i homes.

La queixa s’argumenta en el fet que L’Escola Viaró restringeix la contractació de personal a “homes” tal i com fa explícit a la seva pàgina web, concretament en el punt 9 de l’apartat on s’hi defineix el caràcter propi de l’escola: “Com a conseqüència de l'exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el Centre docent on l'ideari estigui més d'acord amb les seves conviccions personals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l'etapa d'Educació Infantil”.

Es dóna la circumstància que unes hores després que la notícia de la denúncia sortís als mitjans, Viaró Global School va fer desaparèixer aquesta informació del seu web. La CGT apunta que això no implica que es deixin de seguir els mateixos criteris i es continuï excloent la contractació de dones exercint així discriminació de gènere.

El sindicat ha anat més enllà i ha presentat denúncia a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) de la Generalitat de Catalunya. És l’organisme competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social entre les que s'hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del treball. Com a òrgan fiscalitzador de l’Administració en matèria laboral, té la competència d’iniciar expedients sancionadors contra les empreses que incorren en actuacions contràries a la normativa assenyalada, ja sigui d’ofici o en virtut de denúncia prèvia.

La CGT considera que la publicació de l’Escola Viaró és "una discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat", fet tipificat en les infraccions relacionades amb la igualtat definides pel ITC: “Amb caràcter general, relacionades amb la igualtat (i poden, per tant, ser objecte de proposta de sanció) les següents: [...] Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per circumstàncies de sexe.”