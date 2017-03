moviment estudiantil

L’aplicació de la rebaixa de taxes universitàries aprovada pel Parlament buida les aules

La vaga estudiantil ha començat amb bon peu el primer dels dos dies de mobilitzacions convocades per avui i demà. Les assemblees de facultat es mostren contentes amb el ple seguiment a la vaga i esperen que demà la manifestació sigui un èxit. Unes dues-centes persones han ocupat la facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona i han aixecat barricades a primera hora del matí.

La principal reclamació de la vaga és que el govern de la Generalitat apliqui el mandat parlamentari de reduir el cost dels estudis. A l'abril de l'any passat, la cambra legislativa va aprovar una moció que instava al govern autonòmic a aplicar una rebaixa del 30% en les taxes universitàries i a equiparar dels preus de màster amb els preus de grau. Tot i això, fins ara no s'ha complert cap dels dos mandats. Cal recordar que el 2011 els graus van augmentar un 67% i que fins ara no s'ha aplicat cap rebaixa.

Des de les 8 del matí desenes de Mossos d'Esquadra han pres la UAB i han fet una demostració de força desplegant els efectius. Les furgonetes dels antiavalots han travessat l'eix Central del campus fins arribar a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat sense que les barricades aixecades els aturessin. Els estudiants mobilitzats s'han queixat de la nula "voluntat de negociació" dels cossos policials i han acusat l'equip de govern de la UAB de complicitat els Mossos d'Esquadra.

Tot i trencar el pacte no escrit de no permetre l'entrada de policies a la universitat, el rectorat ha emés un comunicat dient que comparteix a demanda d’una rebaixa de les taxes universitàries i que entèn les mobilitzacions. El text acaba dient que no toleraran "ni amenaces a persones, ni destrosses de béns, ni presència de persones amb la cara tapada". Des de fa anys els estudiants prenen la precaució de cobrir-se el rostre per l'elevada presència de càmeres de vigilància al campus amb les que la UAB fa un espionatge polític.

A altres universitats catalanes la vaga s'ha desenvolupat sense cap incident.