Per la ruptura

L'ANC de Catalunya Nord organitza a Rià una taula rodona amb diputats i alcaldes perseguits per la “justícia” espanyola

Catalunya Nord per la Independència ha organitzar el proper diumenge una taula rodona a Rià amb Anna Simó, diputada i secretària primera del Parlement, acusada d’afavorir debats com a membre de la Mesa del Parlement; Francesc Homs: diputat, acusat d’haver organitzat un procés participatiu quan era Conseller de la Generalitat i Robert Sabater: batlle de Viladamat, acusat de no penjar la bandera espanyola. També es compatarà amb la participació de Jean Maury, batlle de Rià–Cirac.

L'acte començarà a les 14:30h, tot i que al matí cap les 11 hi ha prevista visita del castell de Rià, a dos quarts d'una un aperitiu i a la una, una ollada.