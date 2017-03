Per la ruptura

L'ANC celebra 5 anys amb la via online més gran del país

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) fa avui 5 anys. Per celebrar-ho, l'entitat sobiranista de la societat civil ha encetat una campanya a les xarxes socials per fer una Via Online amb els hashtags #ViaOnline, #5anysANC i #Hofaremplegats.



En dues hores, la campanya ha aconseguit una audiència de més d’un milió de persones i més de set milions d’impressions.



Ahir dijous, l’entitat va publicar una piulada per avisar que avui l’ANC celebraria els 5 anys d’una forma especial i ja avançava el hasthag #5anysANC



Aquest matí, l’ANC ha fet una primera piulada convocant al seu president, Jordi Sànchez, així com a quatre membres del Secretariat Nacional: Montse Daban d’Internacional, Josep Maria Nogué de Sectorials, Ramon Messeguer, de Territorals i Enric Blanes, de Comunicació.

Durant les primeres hores, s’hi ha sumat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de l’Associació de Municipis de Catalunya, Miquel Buch, la presidenta del Grup Parlamentari de la CUP, Mireia Boya i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre d’altres.