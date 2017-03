Nomenclàtor

Inauguren la plaça Guillem Agulló a Simat de la Valldigna

Aquest dissabte s’ha inaugurat la plaça dedicada a Guillem Agulló -el jove de Burjassot assassinat per un feixista a Montanejos- al poble de Simat de la Valldigna, al País Valencià, segons informa dBalears

L’acte s’inclou en la commemoració del Dia de la Valldigna, 15 de març, en record de la fundació del Monestir de Santa Maria de la Valldigna l’any 1298. Enguany, amb motiu d'aquesta celebració, entre el diferents actes programats, el monestir ha obert les portes a tots els ciutadans i s'ha inaugurat la plaça Guillem Agulló, situada a les portes de l'edifici.

La decisió d'aquesta denominació es va prendre en un ple de Simat de la Valldigna, sense cap vot en contra -només amb l’abstenció del PP-, per iniciativa de l’alcaldia, recollida en la moció de Per Simat Esquerra.

Una delegació de la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià ha participat en la inauguració i ha volgut felicitar l’Ajuntament de Simat per la iniciativa de dedicar una plaça, situada en un espai central i molt visible de la població, a Guillem Agulló. «Dedicar un carrer o una plaça a Guillem Agulló i Salvador és un acte de justícia i reconeixement a una víctima en particular, i també un important gest de visibilització del conjunt de víctimes de crims d’odi i, per tant, de l’existència d’un problema que durant molts anys no s’ha volgut abordar de manera decidida i activa».

L'Assssinat de Guillem Agulló de la impunitat feixista

Guillem Agulló -militant del grup Maulets de Burjassot- va ser assassinat l’11 d’abril de 1993 per un grup de joves feixistes de l'extrema dreta a Montanejos. Nombroses organitzacions d'esquerres i independentistes van denunciar que el mòbil del crim havia estat polític, ja que els joves que van intervenir en l'assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista espanyola. Tots els partits polítics van condemnar els actes menys el PP i Unió Valenciana.

En el judici del cas, fet a Castelló l'any 1995, el jutge condemnà un dels acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, participà en una agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas en complí 4 a presó, i, per a les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 es presentà a les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 4 per Xiva de Bunyol.