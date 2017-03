CUP GIRONA

Èxit de les jornades de la CUP-Crida per Girona sobre el model educatiu a Girona Est

Aquest matí en una roda de premsa la CUP-Crida per Girona ha fet la valoració pública de les jornades “Girona Est, quina escola volem?” organitzades per la comissió d’educació de la formació entre el gener i el febrer d’enguany al centre cívic Onyar. La regidora Laia Pèlach ha valorat positivament tant l’elevada participació en les diferents sessions, així com les reflexions i aportacions que s’han generat.

Segons Pèlach, les jornades han permès elaborar una primera diagnosi per conèixer la situació educativa als barris del sector, així com els seus principals punts febles. La regidora ha avançat que, a partir de les conclusions extretes del cicle, la CUP-Crida per Girona preveu elaborar un dossier amb propostes concretes per fer arribar tant al teixit social del barri, com també a l’Ajuntament i a la Generalitat.

Per la CUP-Crida per Girona, “la lluita contra la segregació escolar i la millora de l’equitat i la igualtat d’oportunitats només seran possibles mitjançant un projecte integral per al sector, fet amb perspectiva comunitària i amb la implicació de tots els agents, i enfocat a superar les barreres que actualment hi ha entre Girona Est i el conjunt de la ciutat”.

En la roda de premsa també hi han intervingut Manel Barbero, professor de Treball Social a la UdG, i Ángel Fernández “Nene”, membre de la comissió d’educació de la CUP i veí de Girona Est, que ha destacat que les jornades “han proporcionat un marc de debat molt necessari entre veïnat, professionals de l’educació i entitats que fins ara no havia existit”.