ETA anuncia el seu desarmament

Otegi demana als estats que «si no estan per ajudar, no obstaculitzin el desarmament». PNB i Podem aplaudeixen el desarmament, mentre que Geroa Bai, PSE i PP reclamen «dissolució»

Txetx Etcheverry, un dels «artesans de la pau» detinguts en Luhuso, ha anunciat al diari ‘Le Monde’ que procediran al desarmament d'ETA pel 8 d'abril, segons informa NAIZ



«ETA ens ha confiat la responsabilitat del desarmament del seu arsenal i, en la tarda del 8 d'abril, ETA estarà totalment desarmada», ha declarat.



D'acord amb el citat al diari, «centenars de persones» de la societat civil i nombrosos càrrecs electes de la regió participarien en aquesta operació.



‘Le Monde’ assenyala en un ampli reportatge que els representants de la societat civil esperen des de fa molt temps el compromís de les autoritats franceses per fer-se càrrec de les armes, sota la supervisió dels observadors internacionals.



«Si l'estat vol seguir cec i sord a aquesta demanda unànime, no hi haurà més remei que que la societat civil prengui la iniciativa. Aquest procés compromet el nostre futur, vivim amb el conflicte des de fa decennis, és insuportable», afirma l'alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray al citat diari.

Múltiples contactes amb les autoritats franceses»



‘Le Monde’ també recull les declaracions de l'expresident de la Lliga de Drets de l'Home, Michel Tubiana, un altre dels «artesans de la pau» compromès amb el procés de desarmament, qui assenyala que hi ha hagut «múltiples contactes amb les autoritats franceses», però es lamenta que «semblen no voler escoltar gens».



Assenyala que França «ha adoptat la postura de petit telegrafista de l'Estat espanyol i actua sota una lògica policial». Davant això, afirma que cal continuar amb la iniciativa. «Si el Govern vol escoltar, molt bé. Si no, s'enfrontarà al conjunt de la societat civil i política basca», adverteix.



Els «artesans de la pau» volen estar segurs que podran actuar sense ser obstaculitzats per eventuals intervencions policials, franceses o espanyoles. «Si per recollir les armes fa falta arriscar anys de presó, això significa tancar la porta al procés de desarmament», indica Tubiana.



Aquests militants per la pau volen garanties que les armes seran ben recuperades per l'Estat francès. Volen que la seva identificació sigui possible i sol·liciten que «observadors imparcials» estiguin presents sobre el terreny, per assegurar que el procés es dugui a terme de forma adequada. «No volem que siguin utilitzades per l'Estat espanyol o per qualsevol milícia que rebutja tot escenari de desarmament organitzat per la societat civil», afirma Txetx Etcheverry.

Després de l'operació de Luhuso



L'anunci del diari francès té lloc tres mesos després que el passat 16 de desembre la Policia francesa detingués a cinc personalitats de la societat civil (Béatrice Molle-Haran, Michel Berhokoirigoin, Michel Bergouignan, Txetx Etcheverry i Stéphane Etchegaray) pel seu compromís amb el procés de desarmament d'ETA.



L'operatiu contra aquestes persones a les quals després es cridaria «artesans de la pau» va aconseguir un ampli ressò i va desencadenar una important resposta tant a nivell social com a polític. Prova d'això és que, amb prou feines uns dies després de les detencions, al voltant de 700 electes de Ipar Euskal Herria, de totes les tendències polítiques, van lliurar en la Subprefectura de Baiona una carta dirigida al Govern francès en la qual instaven a l'Elisi i a l'Executiu espanyol a comprometre's amb el procés de desarmament i de solució global al conflicte.



Posteriorment, el president de la nova Mancomunitat Basca i el del Biltzar d'Alcaldes han remès noves missives a París per recordar que encara no s'ha donat resposta a aquella iniciativa del 23 de desembre.



En una entrevista publicada aquest mateix divendres en GARA, Txetx Etcheverry, deixa clar que ni les detencions ni l'obstinació de Madrid i París per un desarmament exclusivament policial han aconseguit dissuadir a les persones que van prendre la iniciativa en Luhuso i subratlla que mantenen una determinació absoluta en aquest sentit.



«Si es pot, el desarmament es farà abans de les eleccions», apunta el «artesà de la pau» en l'entrevista.

El representant d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrat el seu desig que el desarmament es completi «fins al final i de manera integral» i ha reclamat als estats espanyol i francès que «si no estan disposats a ajudar, almenys, no obstaculitzin el desarmament». Així mateix, ha sol·licitat a les tres institucions principals d'Euskal Herria que «s'impliquin».