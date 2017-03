Estelada no, Al-Qaeda sí?

Al nostre país hi ha sobiranistes de dretes i unionistes progressistes que fan pinça constantment per evitar que els discursos social i nacional trenquin les barreres artificials que els separen (les poques que queden, val a dir) i puguin arribar a generar una espiral sinergètica revolucionària. En aquesta ocasió, la branca unionista del processisme (és a dir, els qui volen allargar la nostra agonia fins a una hipotètica victòria podemita a l’estat amb la qual, suposadament, es podria convocar un referèndum “de debò”) ha dedicat els dies previs a la manifestació prorefugiats a qüestionar la intenció de l’ANC de presentar-s’hi amb el seu ineludible estol d’estelades. No han estat poques les acusacions als independentistes de voler “parasitar” la convocatòria. L’argumentari, molt fluixet. Ja pot l’independentisme estar girant constantment cap a l’esquerra i estar-se dotant constantment de contingut social, que per als poscos “la cosa no va de banderes, perquè cap drap de colors salvarà un refugiat”. Això de jutjar la utilitat material d’un símbol en comptes de valorar la utilitat material d’allò que simbolitza el símbol, és groller i de molt baix nivell intel·lectual. Malauradament, la mala qualitat no limita el recorregut de les idees.

Em va sobtar, però, la decisió de l’Esquerra Independentista d’optar per l’independentisme implícit, substituint la simbologia habitual per uns cartells de color rosa cupaire que cridaven a la desobediència en matèria de refugiats. De fet, vaig reconèixer el bloc gràcies a aquests cartells i la indumentària dels presents. Vaig plantar-m’hi al bell mig i em vaig adonar que era l’única persona que duia estelada. Val a dir que havia rebut el burofax via whatsapp que convocava al bloc “Desobeïm” i enlloc vaig llegir la consigna d’evitar simbologies, però bé, en cap moment ningú em va mirar malament ni se’m va cridar l’atenció.

Entenc que l’EI no hagi volgut possibilitar el desviament del debat cap a temes identitaris però crec indiscutible que la qüestió dels refugiats té molt a veure amb el tema de la sobirania nacional. Disposa Catalunya del control de les seves fronteres? No. Seria la desobediència en temes d’immigració un acte independentista? Sí. De fet, desobeir el Tribunal Constitucional en qüestions socials va ser la base de la declaració independentista del 9 de novembre de 2015. Deixant a banda experiències com la via Colau de desobediència, consistent en dir als del Periódico que publiquin que has tancat el CIE i quedar-te tan ample, fixem-nos en un exemple recent com la negativa de l’alcalde de Celrà a les maniobres militars. Plena de dignitat, sens dubte. Però una caminada, un ban del govern municipal i una concentració de rebuig, si es plantegessin com a fets aïllats, no serien útils per expulsar l’exèrcit espanyol de la nostra terra. Ni per acollir refugiats tampoc. Ens cal coordinar les desobediències en el marc de l’estratègia independentista per controlar les fronteres. Així que jo, personalment, penso que s’hauria d’haver-hi anat amb estelades roges, per fer palès a nivell visual aquest emmarcament, tot i assumint el risc de que l’organització Casa Nostra Casa Vostra perdi el favor de certs grups mediàtics si se la vincula amb l’independentisme i especialment amb la seva branca més combativa, perjudicant així l’abast de la campanya. Penso que l’alliberament nacional ha arribat a un punt d’acceptació en el què se’l contempla fins i tot de manera purament tàctica, així que no hem d’acomplexar-nos davant l’esquerra no definida nacionalment.

Però mentre el “debat estelades sí /això no va de banderes” m’ocupava la ment, una composició cromàtica familiar m’anava distraient. I finalment hi vaig caure. La bandera rebel siriana: verda, blanca i negra. Els trotskistes en portaven, com no. Però no eren només ells. Hi havia més gent, aparentment refugiats. També hi havia gent que la duia a la capçalera de la manifestació, com més tard vaig poder comprovar pels mitjans. I ni una bandera de la República Àrab de Síria. Només la bandera del conglomerat otanista de sabotejadors. Només la bandera de les marques blanques d’Al-Qaeda. La bandera dels “decapitadors moderats”. La bandera sota la qual s’ha atacat i destruït una societat pròspera i sobirana. La bandera que els hipòcrites mitjans occidentals i els seus lacais amb carrera de periodisme han presentat com a heroica. La bandera que simbolitza la gènesi de la guerra i la crisi dels refugiats sirians i que en simbolitza també la continuïtat.

Més tard vaig veure els parlaments per la tele i ja em van caure els collons a terra. Una suposada refugiada deia que ISIS i Al-Assad són dues cares de la mateixa moneda, sense esmentar l’OTAN ni la rebel·lió. Entrevistat al carrer pel diari Ara, un altre sirià critica la classe política perquè no fa res útil, perquè Al-Assad i ISIS encara es reparteixen el país. Això no és altra cosa que induir la població a posicionar-se a favor d’una nova intervenció a Síria, aprofitant l’interès generat pel tema dels refugiats. Segons el pediatra sirià establert a Catalunya Jamil Ajmar, la majoria dels 7 milions de refugiats de guerra al seu país s’han acabat instal·lant en zones controlades per Al-Assad com ara Tartus, que ha passat de tenir una població de 400.000 persones abans de la guerra a tenir-ne una de dos milions. La bandera vermella, blanca i negra, doncs, ha salvat Síria. La verda, blanca i negra ha intentat destruir-la. I és que, per molt que el progressisme liberal, borratxo de buida retòrica anarquitzant, ens vulgui vendre que la cosa no va de banderes, la realitat és que l’internacionalisme ha de defensar les nacions com a subjectes sobirans enfront de les agressions imperialistes si vol evitar la mort i la misèria.

Per acabar dues preguntes: a quins interessos obeeixen aquests refugiats que inciten a atacar el seu país? En segon lloc, i amb tot el meu reconeixement i respecte per als qui hi puguin haver treballat de voluntaris: no us estranya una organització que, d’un dia per l’altre, compta amb el ressò dels principals mitjans de comunicació i proporciona missatges encoberts pro-imperialistes? I que consti que no estic dient que des de Casa Nostra Casa Vostra hi hagi aquesta intenció, però està clar que la indefinició obre les portes al discurs dominant sobre el tema i això una organització humanitària no s’ho pot permetre. No sóc un conspiranoic, però tinc dret a sospitar. I ho faig en base a precedents internacionals coneguts. Fins aquí puc llegir.