Model de país

Es crea #StopAgroparc, una plataforma ciutadana per aturar la construcció de l’Agroparc entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons

El passat 2 de març es va constituir, a Sant Llorenç d’Hortons, la nova plataforma ciutadana, per aturar la construcció de l’Agroparc del Grup Ametller, de 121 hectàrees en un sòl no urbanitzable.

Un grup de veïns i veïnes, principalment de Sant Llorenç d’Hortons i Gelida, però també d’altres poblacions com Vilafranca, Olèrdola, La Granada, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Sadurní d’Anoia... han creat la plataforma ciutadana #StopAgroparc.

Aquesta plataforma neix amb el suport d’entitats com l’Assemblea La Guspira de St. Llorenç d’Hortons, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, Unió de Pagesos, ADEMA de Sant Sadurní, L’Associació Amics de la Font del Cuscó de Sant Cugat Sesgarrigues i de partits com la CUP de Gelida i ENTESA-ERC-MES-AM de Sant Llorenç d’Hortons.

Des de #StopAgroparc s’iniciaran un seguit d’accions per informar a la població de Gelida, de Sant Llorenç d’Hortons i de tot el Penedès, dels perjudicis que comporta la construcció d’aquest Agroparc de 121 hectàrees, entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons; com la creació d’una pàgina web, una adreça de correu de #StopAgroparc, la creació de comptes a les diferents xarxes socials, xerrades informatives, fulls informatius, un decàleg de preguntes i respostes de perquè no el volem, accions reivindicatives, etc.

Ara, la plataforma ha iniciat una campanya de recollida d’al·legacions individuals i col·lectives (entitats i partits) sobre l’Agroparc. "Volem donar la veu a tothom que no està d’acord amb el projecte, des de la ciutadania, a l’entramat associatiu, a la pagesia, als sectors polítics... La intencionalitat d’aquesta campanya és que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, visualitzi que no volem aquest Agroparc en aquest sòl no urbanitzable catalogat com a sòl de protecció especial de la vinya, valor natural, valor mediambiental i connectors. Volem sensibilitzar a la població de l’impacte d’aquest Agroparc, tant al territori, a la biodiversitat, com en l’equilibri econòmic local de les petites i mitjanes empreses familiars del sector agrari i vitivinícola"

La plataforma també farà campanyes de difusió, perquè la població pugui demostrar el seu rebuig al projecte, com l’edició de banderoles pels balcons, enganxines, xapes, cartells i altres materials per visualitzar encara més la nostra oposició com a #StopAgroparc.

A més a més, editarà un full d’adhesió a la plataforma #StopAgroparc, per a totes aquelles entitats i partits de la comarca que vulguin donar suport a totes les accions que faci.

Perquè diuen no a l’agroparc del Grup Ametller Origen

* Aquest agroparc de 121 hectàrees (ha), es vol construir en espais agraris i forestals, catalogats com a sòls no urbanitzables i d’especial protecció de la vinya en els planejaments locals, comarcals i territorials.

* Trencarà el connector ecològic entre els PEIN’s (Espais d’Interès Natural) de Montserrat i Roques Blanques i el PEIN de les Muntanyes d’Ordal.

* Posa en perill l’àliga cuabarrada de Gelida, perquè és la seva zona de caça i és una espècie en perill crític d’extinció i protegida a nivell europeu. A Catalunya només en queden 62 parelles.

* L’Agroparc contempla una zona industrial de 14,2 ha en sòl no urbanitzable. No volem que s’especuli amb el sòl agrícola, ni que s’encobreixin zones industrials.

* Tindrà un fort impacte ambiental irreversible perquè s’hi volen ubicar moltes instal·lacions, com: una zona industrial (14,2 ha), 3 granges 3,14 (ha), un aparcament (2,87 ha), un hotel (1,41 ha), hivernacles (3,42 ha), cultius (50,94 ha), vials de connexió (2,22 ha), una depuradora, una bassa d’aigua, una planta de compostatge, una planta de tractament de residus, unes bodegues de vins i caves, una cerveseria, un molí d’oli, magatzems agrícoles, un edifici de control, els serveis centrals d’Ametller Origen, un museu, una sala de conferències, una sala d’exposicions, una agrobotiga, una central de trigeneració...

* Comportarà una forta pressió humana i circulatòria, perquè està previst que el visitin 200.000 persones anualment i es desplacin diàriament 700 treballadors/es. Donarà cobertura a 154 botigues del grup (actualment en té 84), i volen comercialitzar 4 milions d’ampolles de cava i vi, 2 milions de litres de cervesa i 50.000 menús diaris. La carretera local que uneix Sant Llorenç d’Hortons i Gelida, no pot assumir aquest augment de densitat de trànsit pesant i comportarà la saturació d’aquesta via per a la població de Sant Llorenç d’Hortons i un augment de la contaminació degut a l’increment de cotxes i camions.

* No es crearan 700 llocs de treball, perquè el Grup Ametller desplaçarà els seus treballadors del polígon industrial de Sant Pere Molanta i altres, a l’Agroparc.

* No s’ajusta a la legalitat urbanística, perquè un sòl agrícola no pot generar mai aprofitaments urbanístics que impliquin la construcció d’una zona industrial. El projecte és un autèntic frau a la legalitat urbanística catalana.

* Per iniciar un projecte d’Agroparc d’aquestes dimensions, cal que la gent i els sectors afectats estiguin informats i cal un debat previ a les poblacions properes i fins tot a nivell comarcal, per derivar en un procés participatiu on totes les parts puguin dir la seva.