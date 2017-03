autodeterminació

Es constitueix la plataforma 'Clot-Camp de l'Arpa pel Referèndum'

El món local segueix l'estela del Pacte Nacional pel Referèndum. Després del pioner Pacte Local pel Referèndum a Badalona, ara el compromís amb l'autodeterminació es desplaça a Barcelona, o si més no a un tros de la capital catalana. Dissabte es presentarà a la Plaça del Mercat del Clot la plataforma Clot-Camp de l'Arpa pel Referèndum.

Formada per persones, entitats i organitzacions del barri que defensen el dret a l'autodeterminació del poble català, la plataforma té com objectiu ampliar encara més el consens sobre el dret a decidir i afavorir una participació massiva en el referèndum que es farà. Com les altres iniciatives, els impulsors han redactat un manifest a favor de l'autodeterminació que els veïns poden signar.

El text fa una mirada enrere pels esdeveniments previs del procés i planteja l'objectiu de la plataforma: defensar que es convoqui el referèndum i aconseguir que els veïns del districte participin al referèndum.

La presentació serà dissabte, dia 4 de març, a les 12 del migdia, a la Plaça del Mercat del Clot (Barcelona). Hi participaran l'actor Xavier Boada, el catedràtic Joan Subirats i la membre del Pacte Nacional pel Referèndum l'Itziar Gonzàlez.