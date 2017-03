educació

Els estudiants exigeixen a Barcelona que el govern rebaixi les taxes universitàries

Estudiants universitaris han sortit un cop més als carrers de Barcelona sota lemes com “Passem a l’ofensiva” i “No a la privatització!”. Unes 4.000 persones han participat en la manifestació convocada per les Assemblees de Facultat i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per demanar la rebaixa del 30% de les taxes universitàries que el Parlament de Catalunya va aprovar a l'abril però que el govern ha desobeït. Hi ha hagut altres manifestacions, no tan nombroses, a Girona i Tarragona.

Milers d’estudiants han caminat des de la plaça Universitat fins al Campus Ciutadella de la Pompeu Fabra. A més de la reducció de taxes, els manifestants han cridat proclames com l’equiparació dels preus de grau i màster o la lluita contra la privatització de l'educació. La Secretaria d’Universitats diu que no cal reduir el preu de les matricules, ja que segons diuen les beques equitat ja garanteixen que els estudiants amb menys ingressos a la pràctica paguin menys taxes.

Aquest argument no el comparteixen els estudiants mobilitzats ni tampoc part dels governs de les principals universitats. Ahir mateix, el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va enviar un missatge a tota la comunitat educativa recolzant la demanda de rebaixar els preus universitaris. El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elías, ha dit en un comunicat que la vaga pot servir per “escoltar les reivindicacions i propostes de la comunitat estudiantil, algunes de les quals compartim, com la rebaixa de les taxes”.

La manifestació s'ha desenvolupat cap incident rellevant més enllà de la crema d'un contenidor i el trencament d'un vidre a l'aparador d'una sucursal al Banc de Sabadell de Via Laietana. A més, els estudiants han protestat per la inacció del govern tirant pintura a la seu de la secretaria d'Universitats. Ara fa tres mesos el SEPC la va ocupar per forçar una negociació que no es va produir.

Al matí 4 furgonetes d'antiavalots del cos de Mossos d'Esquadra han entrat a la UAB sense justificació. Malgrat algun moment de tensió, els policies no han arribat a agredir els estudiants. Tot i així, el SEPC ha denunciat "la normalització de l'entrada dels Mossos a la Universitat, la seva actuació repressiva amb violència contra les estudiants, i la seva actitud quan no es donen fets amb una alta combativitat". L'equip de govern de la UAB diu que es compromet a analitzar situacions com "la intervenció dels mossos en fer ús dels vials o alguna actuació d’excessiu zel per part de la policia urbana o del nostre servei de seguretat", però també "determinades actituds d’alguns grups d’estudiants a cara tapada".