Mitjans

El Racó Català celebra 18 anys i "la majoria d’edat"

El Racó Català celebra els 18 anys de vida i "la majoria d’edat", amb una nova redacció "per seguir sent l’àgora informativa dels Països Catalans." Anuncien que continuaran treballant "per explicar i entendre la realitat social dels Països Catalans" amb notícies, entrevistes, cròniques i reportatges "que visibilitzen l’actualitat dels territoris de parla catalana."

Aquest pioner en l'àmbit de l'independentisme ha agraït a les persones que hi participen el fet d'haver fet possible l'existència del Racó Català durant aquestes darreres dècades: en aquest sentit, recorden que aquest projecte "no s’entendria sense totes les persones que, d’una manera o una altra, han participat i configurat l’espai", els "raconaires més actius als fòrums, com els que segueixen, cada dia, l’actualitat del Principat, les Illes Balears, el País Valencià, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer."