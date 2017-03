Antimilitarisme

El Parlament de les Illes instarà el Govern espanyol a deixar d'organitzar actes civils de jura de la bandera espanyola

El Parlament de les Illes ha aprovat aquest dimecres una Proposició no de Llei (PNL), presentada pel grup parlamentaris MÉS per Menorca, per la qual la Cambra balear insta el Govern espanyol i el Ministeri de Defensa a que deixin d'organitzar actes civils de jura de la bandera espanyola a les Balears i a la resta de l'Estat, segons informa dBalears

A la PNL, que ha estat defensada per la diputada Patricia Font, s'apunta al fet que aquest tipus d'actes «no fan més que generar divisió social i utilitzen recursos públics que en el context present són escassos i absolutament necessaris per cobrir i millorar la prestació de serveis públics de l'estat del benestar».

Després de la fixació de posicions dels portaveus dels diferents grups, s'ha procedit a aprovar la proposició per 5 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.

El debat de la proposta ha tengut lloc a la Comissió d'Afers Institucionals i Generals, en la sessió s'ha rebutjat la sol·licitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions públiques, Catalina Cladera, presentada pel grup Podem, per explicar les actuacions dutes a terme pel seu departament en l'exercici de les seves competències d'interior i coordinació de les policies locals de diferents ajuntaments de Mallorca.

També ha quedat rebutjada la compareixença de l'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, presentada pel grup socialista, per informar sobre la llicència d'obres de l'Ajuntament d'aquesta localitat aprovada en tres dies a una societat de Sugrañes.