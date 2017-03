#Euskalona

El País Basc deixa empremta a Barcelona

L’Euskal Etxea de Barcelona prepara una ruta per la ciutat on es podran conèixer racons, edificis, obres d’art o carrers amb trets bascos. L’empremta basca a la capital catalana és evident i el centre cultural l’ha volguda aprofitar per fer una ruta entre tothom, l’anomenada Euskalona.

A través d’un mapa de Barcelona on tothom podrà fer-hi les seves aportacions, s’anirà traçant un itinerari que el 25 de març es recorrerà de manera gratuïta. La inciativa es vesteix amb l'etiqueta #Euskalona per arribar a tots els racons i compta amb la complicitat de persones destacades del món de la cultura del País Basc i dels Països Catalans.



El centre cultural Euskal Etxea de Barcelona aposta així, una vegada més, per destacar i reforçar els lligams existents entre les cultura basca i la catalana. I la gratuïtat de la ruta respon, novament, a l’aposta de l’entitat per posar la cultura a l’abast de tothom.

Per participar en el mapa col·laboratiu només cal fixar-hi l’edifici, escultura, o carrer amb referències basques. La ruta no inclou restaurants o bars ni elements temporals.



Centre Cultural Euskal Etxea

L’Euskal Etxea de Barcelona va néixer l’any 1979 amb la voluntat de crear un lloc de trobada entre la gent basca i catalana a la ciutat. Des de llavors ha treballat per a la divulgació de la cultura basca a Catalunya promovent un ampli ventall d’activitats: classes d’euskara, concerts, teatre, festivals de música, literatura i cinema, diferents tallers, xerrades, celebració de festivitats i festes etc.