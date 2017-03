franquisme

El cinisme d'Àngel Ros indigna Arran

El paer ha animat a que els particulars treguin ells mateixos les plaques franquistes dels carrers

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va dir dimarts en una entrevista que la Paeria no pagaria cap retirada de les plaques i animava a les veïnes en contra a agafar una escala i un tornavís i retirar les plaques franquistes dels seus edificis. Justament això és el que ha portat a judici a tres joves d'Arran Lleida.



Les joves s'enfronten a una causa penal per haver fet el que ara recomana Ros arran d'una intervenció de la Guàrdia Urbana. Les tres joves van desobeir i van retirar algunes de les plaques dels carrers amb noms franquistes que l'ajuntament s'ha negat sistemàticament a retirar.



L'assemblea d'Arran Lleida ha criticat "el cinisme de les declaracions de l'Àngel Ros, que no tenen cap intenció de qüestionar el règim feixista i es mantindran en la seva negativa de fer un acte de justícia històrica". A més, diuen que el judici que se celebrarà durant aquest mes només s’explica si hi ha ordres polítiques ben clares i directes.