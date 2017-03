“conèixer la terra per estimar-la”

"El Camí" rep el XVIII Premi Vicent Ventura, que concedeix la Universitat de València

El Camí tindrà l’honor aquest any de rebre el XVIII Premi Vicent Ventura, un reconeixement amb què la Universitat de València distingeix persones i projectes compromesos culturalment per a honorar la memòria del periodista, polític i lluitador cívic Vicent Ventura, mort el 1998.

Així, la comissió organitzadora del jurat del Premi ha volgut reconèixer la ruta de senderisme cultural El Camí, que recorre totes les comarques de parla catalana i que s’ha convertit, ara que ja és practicable en la seva totalitat, en una infraestructura vertebradora del territori. Un traçat singular que uneix sota una marca comuna senders d’arreu del país i que amb el lema “conèixer la terra per estimar-la” vol posar en valor el ric patrimoni existent arreu tant de caire natural, com cultural i social.

Han format la comissió organitzadora del Premi la Universitat de València, la Universitat Jaume I, persones que van mantenir una estreta relació amb Vicent Ventura, CCOO, STEPV, UGT, Unió de Llauradors i Ramaders i Unió de Periodistes Valencians.

Amb gairebé 5.000 quilòmetres de recorregut, El Camí és una infraestructura que es consolida dia a dia gràcies a la seva naturalesa col·laborativa, en què els mateixos usuaris són moltes vegades voluntaris “vetlladors” d’El Camí, i que a través del Grup de Caminants organitzen caminades per tal de donar a conèixer el propi territori, convertint les sortides en exponents pioneres del famós turisme experiencial, en què es va molt més enllà del senderisme purament, per entrar en el terreny de l’intercanvi social i cultural.

Per Ramon Martí, portaveu del projecte al País Valencià, “aquest premi és de tots aquells que d’una manera o d’una altra al llarg d’aquests deu anys han col·laborat amb El Camí, sense ells aquest reconeixement no hauria arribat mai”. I és que més enllà de la definició del traçat, El Camí compta amb una xarxa de voluntaris a tot el territori que col·laboren en la senyalització i manteniment dels traçats. Completen la infrastructura el web www.elcami.cat, des d’on es poden descarregar totes les traces, una guia turística web per als caminants, alguns trams senyalitzats físicament, una enciclopèdia territorial col·laborativa -la Camipèdia-, i sis guies editades de diferents trams d’El Camí, i fulletons diversos amb els serveis amb què compta cada tram.