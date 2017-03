Catalanofòbia

Drets porta Eduardo Inda a la Comissió d’Arbitratge del Periodisme per comparar el procés català amb ETA

L’equip de juristes voluntaris Drets ha denunciat el periodista i tertulià Eduardo Inda davant la Comissió espanyola d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme per les seves declaracions banalitzant el terrorisme i comparant el procés sobiranista català amb la violència etarra. A la tertúlia política dirigida per Federico Jiménez Losantos a esRadio del dia 15 de febrer, Eduardo Inda va comparar la violència d’ETA amb la “violència separatista” que segons ell es viu a Catalunya, assegurant que “aquest nivell de violència no s’ha viscut ni al País Basc els anys durs, allà podien matar algun jutge o algun fiscal, que tampoc en van matar o assassinar gaires”.

En la denúncia que Drets ha presentat a la Comissió d’Arbitratge, que depèn de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE), remarquen que ningú al programa va replicar a Inda i que ell en cap moment no s’ha retractat d’aquestes declaracions tot i saber el malestar que han creat tant a Catalunya com al País Basc.

Drets recorda que s’han vulnerat tres normes deontològiques de la professió periodística: el respecte a la veritat, la necessitat d’evitar expressions vexatòries o lesives, i els principis d’actuació segons els quals cal fonamentar les informacions difoses i cal separar la informació de l’opinió. És per tot això que Drets sol·licita a la Comissió espanyola d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme que s’obri un expedient deontològic a Eduardo Inda, director d’Okdiario.com, per incompliment de les normes del Codi Deontològic de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE).

Fa poques setmanes el professor i activista Miquel Strubell va formular la mateixa queixa però no va ser admesa a tràmit per falta de legitimació activa, i és per això que Drets l’ha presentat de nou amb la legitimació que té com a associació de juristes amb finalitats socials reconegudes al propis estatuts. Drets espera que aquesta vegada sí que s’estudiï el cas i s’obrin les oportunes diligències.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.