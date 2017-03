politització de la justícia

Drets porta a l’ONU la politització de la justícia espanyola i la vulneració dels drets fonamentals dels catalans

Drets s’ha volgut sumar des de Catalunya a la iniciativa de les organitzacions espanyoles Jueces para la Democracia i Rights International Spain, que han formulat fa poques setmanes una petició al relator especial sobre la independència de magistrats i advocats de l’Alt Comissionat de Drets Humans de l’ONU, Diego García-Sayán, perquè visiti l’Estat i comprovi la greu situació que pateix el poder judicial. Per Drets, la justícia espanyola està sota ingerència política permanent, no es respecta la separació de poders i en el cas català es vulneren els drets fonamentals dels ciutadans a l’hora d’acudir a la justícia, ja que degut a la situació política a Catalunya, s’usa un doble estàndard en funció de les idees de les persones jutjades.

En la denúncia que Drets ha presentat a la Comissió d’Arbitratge, que depèn de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE), remarquen que ningú al programa va replicar a Inda i que ell en cap moment no s’ha retractat d’aquestes declaracions tot i saber el malestar que han creat tant a Catalunya com al País Basc.

Així doncs, Drets demana al relator de l’ONU que, en la seva visita oficial a l’Estat, inclogui també una visita a Barcelona per poder conèixer de primera mà la crítica situació que pateix la independència judicial a causa del procés democràtic que viu el país. Juntament amb la petició de visita, Drets ha fet arribar a l’ONU l’“Informe sobre la situació política i la violació dels drets fonamentals a Catalunya” que aquest mes de març van presentar 12 entitats catalanes: l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, el CIEMEN, la Fundació Catalunya, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Societat i Cultura, el PEN Club, l’ICEC (International Comission of European Citizens), l’ANC, el FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), Sobirania i Justícia i la Plataforma pel Dret a Decidir, a més de Drets.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.