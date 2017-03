Especulació

Diada de mobilització a Esplugues de Llobregat contra el Pla CAUFEC

Serà el proper dissabte i clourà amb una manifestació que s'iniciarà a les 17h. davant de l'Ajuntament de la vila.

Com hem anant informat, el pla CAUFEC-Pora de Barcelona ha revifat en els darrers mesos després que la crisi que s'ha patit i -encara es pateix- l'havia hivernat.

Si la dimensió del projecte es manté es podrà contemplar des de Sant pere Màrtir -i des de no tan amunt- dues torres espectaculars -que no vol dir fascinants-, de 105 metres d'alçada, que acompanyaran 709 habitatges nous. Com a cirereta de bàrbar pastís, es construirà un centre comercial, no cal dir-ho, tindrà un impacte a tot el comerç d'Esplugues. Globalment, el projecte equival al 10% de l'edificació actual d'Esplugues, segons apunta en article de Tlarig a La Vall de Verç.

La idea de la promotora és començar per les obres més rendible i per, tant la contrucció del centre comercial ja va ser anunciada a finals del mes passat per la constructora Byco. Durant els 6 mesos vinents s'excavaran més de 300.000 metres cúblics i, a final del 2018, serà una realitat.

Un altra actuació rendible serà la construcció d'habitatge d'alt standing. Amb els beneficis que n'obtinguin, podran finançar la res del projecte.

Després dels anys que el CUFEC ha estat aturar, seria lògic posar al dia tots els condicionants que l'envolten. I els veïns d'Esplugues s'han començat a mobilitzar de nou i d'entrada, s'ha dirigit a l'Ajuntament per tal que faci arribar als responsables d'Urbanisme de la Generalitat i de l'Àrea Metropolitana una sèrie de propostes entre les quals es destaca:

- Sol·licitar l'aturada cautelar del Pla CAUFEC-Porta Barcelona a les administracions competents, pels motius exposats alhora que aquestes es fan aquests es fan públics a la ciutadania i s'apliquen les conclusions derivades dels estudis i de la decisions preses en els espais corresponents:

- Exigir l'actualització dels estudios d'impacte ambiental viaria i social, incloent-hi un estudi sobre l'impacte del centre comercial en el comerç local d'Esplugues.

- Formar una comissió entre les parts interessades per tal d'adaptar el projecte urnabnístic, d'acord amb la realitat actul d'Esplugues (promotors, partits polítics amb representació, assemblees de veïns i veïnes, plataforma i botiguers i botigueres).

- Fomentar la informació ciutadana i la participació veïnal en el projecte

- Realitzar una consulta ciutadana per tal de conèixer l'opinió actual de la població d'Esplugues sobre el Pla. En aquesta direcció, la Plataforma ha denunciat l'actuació de l'equip de govern de l'Ajuntament (PSC i Convergència), no només per haver impedit el debat en un Ple sobre el macroprojecte, sinó també per haver fet desaparèixer fulls sencers de signatures entrades al Registre.

Ciment davant les portes de la immobiliària Sacresa

Fa uns dies, cctivistes de la Plataforma No al Pla Caufec han tornat una muntanya de totxanes amb ciment davant les portes de la immobiliària Sacresa a l’Illa Diagonal. La pancarta “Sacresa especula i destrueix Collserola. Us tornem els vostres totxos!” posava punt i final a una acció similar a la que va tenir lloc l’any 2004 quan el veïnat d’Esplugues ja va assenyalar a l’empresa del clan Sanahuja com a responsable del projecte que vol omplir de ciment la serra de Collserola.

Durant l’acció han distribuït octavetes convocant a la manifestació del pròxim 18 de març a Esplugues de Llobregat. Membres de la Plataforma també han informat a vianants i curiosos que s’hi acostaven sobre què és i què comportarà l’execució de les obres del Pla Caufec – Porta BCN tant per Esplugues com per al principal accés sud a la capital catalana.

Després de 25 anys de lluita veïnal contra el pla Caufec aquesta s’ha reactivat de nou fa poc menys d’un any quan el govern local anuncià el reinici de les obres aturades des de l’any 2010 a causa del concurs de creditors presentat per l’empresa i de les reiterades mobilitzacions de la Plataforma No al pla Caufec.

Des de la seva reactivació, la Plataforma No al Pla Caufec ha intentat iniciar un diàleg amb el govern local exigint per diferents vies “que l’ajuntament aturi cautelarment les obres que s’estan realitzant, obri un procés participatiu perquè tothom pugui dir-hi la seva i faci una consulta ciutadana“.