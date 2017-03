Català

Demanen als candidats a rector de la UPF que expliquin el seu compromís amb el català a la universitat

La plataforma per la Llengua també demana a Baños i Casals una reunió amb ells i els convida a participar en un debat públic sobre la situació del català a la universitat

La Plataforma per la Llengua, continuant amb la seva voluntat de millorar la situació de la llengua catalana a les universitats catalanes insta públicament els dos candidats a rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Eladi Baños i Jaume Casals, que manifestin quin posicionament adoptaran a la universitat respecte de la situació del català.

La UPF és la universitat que té l’índex més baix de classes en català de totes les universitats públiques catalanes. Segons dades de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat, en dos anys (del curs 2012-2013 al curs 2014-2015) l’ús del català en la docència dels graus va passar del 55,8% al 48,8%. La xifra encara és més baixa en els màsters, ja que en aquest període el català va passar del 32,9% al 19,8% de les classes.

A més, aquesta universitat està en fase de renovació dels seus estatuts, en els quals la Plataforma per la Llengua demana, a través de les entitats de la UPF adherides a la campanya d’universitats que promou l’ONG del català, que hi quedi palès que el centre s’ha de dotar d’un reglament sobre els usos lingüístics, que ha de servir per potenciar i garantir el ple ús de la llengua catalana i occitana en tots els àmbits, al mateix temps que ha de promoure i consolidar el multilingüisme en totes les activitats de la comunitat universitària, en coherència amb la seva vocació internacional i en pro de l’excel·lència.

Per aquests motius, l’ONG del català vol conèixer el posicionament públic dels catedràtics Baños i Casals, al mateix temps que els sol·licita una reunió per intercanviar impressions sobre les seves posicions. La Plataforma per la Llengua també els suggereix la possibilitat de celebrar un debat per parlar exclusivament de la situació del català a la UPF. Aquesta proposta té el suport de les entitats de la FNEC, el SEPC, la secció sindical de la CSC i la secció sindical de la UGT.