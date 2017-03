Declaració sobre la p­ersecució judicial a ­la Mesa del Parlament

A petició del Tribunal Constitucional, la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat per segona vegada una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també, en aquest cas, contra tres membres més de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet, pels delictes de desobediència i prevaricació. El motiu de la querella és haver permès, el dia 6 d’octubre de l’any passat, la votació de la resolució sobre la convocatòria d’un referèndum a proposta de la CUP. Per contra, ha eximit de responsabilitat un altre dels membres de la Mesa, Joan Josep Nuet, que també va votar favorablement a que es produís el debat.

Per exculpar Nuet, la fiscalia fa un judici d’intencions sobre l’actuació del diputat i declara que aquest ‘No pretenia, en definitiva, donar impuls al procés constituent’, sinó que va actuar ‘amb la creença errònia d’estar complint amb les seves funcions com a membre de la mesa del Parlament, considerant que el control que podia exercir aquest òrgan era merament formal’.

La imputació de la presidenta i d’altres tres membres de la Mesa del Parlament és una mostra més de la deriva autoritària i antidemocràtica del govern del PP, que té dominat el TC i utilitza com a braç armat la fiscalia, alhora que intenta doblegar tot el poder judicial. El seu caire totalitari es manifesta clarament en aquesta ocasió quant s’eximeix Nuet en base a no jutjar-lo pels seus fets sinó -segons la lliure interpretació de la fiscalia- pel seu pensament –perquè no es independentista- i les seves suposades intencions.

Quan no es permet expressar les opinions en seu parlamentària -cal recordar que una resolució no és un acte executiu-, quan es persegueix algú en funció del seu pensament i quan no es permet decidir al poble, s’està obrint la porta al totalitarisme i al feixisme. I això no solament afecta els catalans sinó a tots els ciutadans de l’estat espanyol.

És per això que el diputat Nuet manifesta el seu suport als companys imputats, perquè ell és demòcrata i, com una immensa majoria del poble de Catalunya, entén que els problemes en democràcia se solucionen votant.

És per això que a Drassanes per la República Catalana defensem aferrissadament la celebració del Referèndum sobre la Independència de Catalunya, perquè permetrà que la voluntat sobirana del nostre poble s’expressi lliurement i es pugui fer realitat la construcció de la República Catalana i l’aprofundiment democràtic i en justícia social que el nostre país tant necessita.

És per això que convidem el poble de Catalunya a la màxima participació en el referèndum que es convocarà a tot estirar el setembre d’enguany. Volem que tothom voti: els del SI i els del No.

I ho manifestem públicament perquè som, senzillament, demòcrates!

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, a 1 de març de 2017