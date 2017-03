lluita institucional

CUP i ERC-MES-MDC a Tarragona defensaran la sostenibilitat energètica i l’adequació de l’antiga N-340 al seu pas per Llevant

Els grups municipals d’ERC-MES-MDC i la CUP de Tarragona presenten conjuntament dues mocions al proper Consell Plenari del divendres 17 de març. En aquesta sessió, republicans i cupaires defensaran la necessitat de lluitar contra l’escalfament global mitjançant el desplegament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), que el Consistori tarragoní ja va aprovar al 2008, i que preveu accions municipals que s’han d’assolir abans del 2020. Aquest Pla preveia el desplegament en tres fases de les accions encaminades a assolir els objectius de reducció d’emissions de CO 2 . Paral·lelament, el 31 de gener d’enguany la Generalitat de Catalunya ha posat les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, amb la voluntat de millorar en l’eficiència energètica industrial i d’edificis. En aquest sentit, Jordi Fortuny (ERC-MES-MDC) i Laia Estrada (CUP) han recordat que els objectius per al 2020 preveien una disminució d’un 20% en gasos d’efecte d’hivernacle, mentre que actualment l’objectiu és assolir el 100% abans de 2050.

Per a la portaveu de la CUP, Laia Estrada, la intenció és «[…] reestructurar el PAES per donar-hi marge d’acció a Tarragona. És un pla assumible i necessari», mentre que per al conseller Fortuny «Hi ha els instruments. Ara el que cal fer és aplicar-los i replantejar-los d’acord amb els objectius».

Tots dos consellers han desglossat les accions més destacades d’aquest pla, que preveu instal·lar llums de LED per reduir el consum energètic, dur a terme campanyes de sensibilització energètica en àmbits educatius, o seleccionar un edifici emblemàtic (nou o per a rehabilitar) per a aplicar criteris bioclimàtics, amb utilització d’energies renovables i d’emissió zero, entre d’altres.

En darrer terme, Estrada i Fortuny han presentat la proposta que els van fer arribar des de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, l’Associació de Veïns Tarragona Centre i la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant. Aquesta moció aposta pel transport públic i la millora i adequació de l’antiga N-340 al seu pas per Llevant, pel que fa a elements de seguretat i la inclusió de la via en l’entramat urbà. Per part d’ERC i la CUP sempre s’ha valorat molt positivament la preservació de l’entorn de la platja Llarga, però reclamen, d’acord amb la proposta veïnal, que s’instal·lin dos passos de vianants semafòrics a Cala Romana i a Solimar, atès que l’antiga carretera cal integrar-la com a vial urbà. Aquestes intervencions també passen per assegurar la viabilitat del transport públic, que es veuria afavorit per la millora de la seguretat de la calçada. Afirmen que l’aposta pel transport públic ha de passar per fer front a les problemàtiques de seguretat en comptes d’optar pel tancament de parades.